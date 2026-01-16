Estos son todos los carteles de la Semana Santa de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez ofrece públicamente casi todos los carteles que han anunciado la Semana Santa de Jerez. El primero que se muestra data de 1930 y, aunque hay ausencias de los editados en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, pueden verse todos los editados por el Consistorio y la Unión de Hermandades desde 1976 de manera ininterrumpida.

Así, hasta 1950, se anunciaban de manera conjunta tanto la Semana Santa como la Feria del Caballo. Fue a partir de entonces cuando se optó porque ambas celebraciones contaran con carteles distintos.

En 1972 fue la primera vez que se utilizó una fotografía para promocionar la Semana Mayor y el último fue en 2014.

El último de esta colección es el elaborado por el jerezano Bruno Díaz para anunciar la Semana Mayor de 2026.