El cartel de la Semana Santa de Jerez 2026
El cartel de la Semana Santa de Jerez 2026

Estos son todos los carteles de la Semana Santa de Jerez

El Ayuntamiento muestra una colección con todos los anuncios de la Semana Mayor jerezana

Jerez ya tiene cartel de la Semana Santa 2026

El Ayuntamiento de Jerez ofrece públicamente casi todos los carteles que han anunciado la Semana Santa de Jerez. El primero que se muestra data de 1930 y, aunque hay ausencias de los editados en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, pueden verse todos los editados por el Consistorio y la Unión de Hermandades desde 1976 de manera ininterrumpida.

Así, hasta 1950, se anunciaban de manera conjunta tanto la Semana Santa como la Feria del Caballo. Fue a partir de entonces cuando se optó porque ambas celebraciones contaran con carteles distintos.

En 1972 fue la primera vez que se utilizó una fotografía para promocionar la Semana Mayor y el último fue en 2014.

El último de esta colección es el elaborado por el jerezano Bruno Díaz para anunciar la Semana Mayor de 2026.

1930
1/60 1930
1947
2/60 1947
1949
3/60 1949
1950
4/60 1950
1952
5/60 1952
1956
6/60 1956
1959
7/60 1959
1962
8/60 1962
1964
9/60 1964
1974
10/60 1974
1976
11/60 1976
1977
12/60 1977
1978
13/60 1978
1979
14/60 1979
1980
15/60 1980
1981
16/60 1981
1982
17/60 1982
1983
18/60 1983
1984
19/60 1984
1985
20/60 1985
1986
21/60 1986
1987
22/60 1987
1988
23/60 1988
1989
24/60 1989
1990
25/60 1990
1991
26/60 1991
1992
27/60 1992
1993
28/60 1993
1994
29/60 1994
1995
30/60 1995
1996
31/60 1996
1997
32/60 1997
1998
33/60 1998
1999
34/60 1999
2000
35/60 2000
2001
36/60 2001
2002
37/60 2002
2003
38/60 2003
2004
39/60 2004
2005
40/60 2005
2006
41/60 2006
2007
42/60 2007
2008
43/60 2008
2009
44/60 2009
2010
45/60 2010
2011
46/60 2011
2012
47/60 2012
2013
48/60 2013
2014
49/60 2014
2015
50/60 2015
2016
51/60 2016
2017
52/60 2017
2018
53/60 2018
2020
54/60 2020
2021
55/60 2021
2022
56/60 2022
2023
57/60 2023
2024
58/60 2024
2025
59/60 2025
2026
60/60 2026

También te puede interesar

Lo último

stats