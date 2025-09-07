El día 13 toma posesión la nueva junta de gobierno de la Hermandad del Carmen

El próximo sábado día 13 la Hermandad de Damas y Caballeros de Nuestra Señora del Carmen tiene previsto celebrar la toma de posesión de su nueva junta de gobierno. En esta legislatura que ahora comienza, el hermano mayor será Ildefonso Roldán Macías.

El juramento se realizará en el transcurso de la celebración de una eucaristía que comenzará a las ocho de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen Coronada y que estará presidida por el prior de la Orden en Jerez, Fray Alejandro Peñalta Mohedano.

En un comunicado, la corporación carmelita explica que el grupo que se hace cargo se marca como objetivo "seguir trabajando en la vida activa del convento en comunión con la propia orden carmelita una vez pasados los actos que se han desarrollado en torno al centenario de la coronación canónica de la Virgen, con el claro objetivo de seguir promoviendo y difundiendo la devoción a la Santísima Virgen en su advocación del Monte Carmelo".