Este lunes toma posesión la nueva junta de gobierno de la Hermandad de Amor y Sacrificio

Coincidiendo con los cultos semanales que celebrará este lunes en honor de su dolorosa, la Hermandad de Amor y Sacrificio ha previsto que su nueva junta de gobierno tome posesión.

A principios de agosto, la corporación radicada en la Parroquia de Madre de Dios celebró un cabildo de elecciones donde los hermanos ratificaron la única candidatura presentada, la encabezada por Daniel Dávila. Dávila continuará al frente de la cofradía del Lunes Santo en un nuevo mandato de cuatro años. A la convocatoria acudieron 147 hermanos de los que 145 votaron a favor y dos en blanco.

La junta de gobierno estará conformada, además del hermano mayor, por Francisco García Mata (teniente de hermano mayor), Rocío Crisol Gil (secretaria), Isaac Macías Perdigones (mayordomo), José Ignacio Delage González (tesorero), Sergio Sánchez Lamadrid (consiliario adjunto a la secretaría), José Manuel Morales González y Antonio Manuel Gallardo López (consiliarios adjuntos a la mayordomía), Pablo Mateos Fontán (consiliario adjunto a la tesorería), María Luisa Álvarez Sánchez (consiliario de juventud), José Ignacio Mateos Benítez (consiliario de cultos), Mariano Ruiz Diosdado (consiliario adjunto de cultos) y Sergio Sánchez Delgado (consiliario de organización de asuntos internos).

La toma de posesión se realizará durante una eucaristía que se celebrará a partir de las siete y media de la tarde en la Parroquia de Madre de Dios.