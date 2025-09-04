Triduo, besamanos y rosario vespertino: un septiembre histórico por los 225 años de la Soledad

La Hermandad de la Soledad continúa inmersa en los actos de celebración del 225 aniversario de la imagen de su dolorosa. Llegado septiembre, se prevén días intensos en la Iglesia de la Victoria donde se celebrarán varios actos y cultos de carácter extraordinario para celebrar la efemérides de la talla.

La corporación ha dado a conocer este jueves los actos que tiene previsto celebrar a lo largo de este mes de septiembre como continuación al programa de actos que presentó a mediados del pasado mes de febrero para una conmemoración histórica que se alargará hasta noviembre.

De este modo, y coincidiendo con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, los días 13, 14 y 15 de este mes se celebrará un triduo donde la imagen de la dolorosa de la Soledad estará expuesta en besamanos de manera extraordinaria. Mientras, para el día 19 hay prevista una conferencia y el 26 se celebrará una vigilia de oración.

Ya para el día 27, la corporación del Viernes Santo celebrará un rosario vespertino con carácter extraordinario con la imagen de la dolorosa. La cofradía ya realizó en abril un vía matrix en el que la talla fue llevada hasta el Convento de las Mínimas, congregación con la que la corporación tiene una vinculación histórica.

Por otro lado, la hermandad está realizando obras asistenciales vinculadas a esta celebración. Así, desde su inicio está haciendo entrega de 225 kilos de comida al mes a la labor de Cáritas de la Parroquia de Santiago.