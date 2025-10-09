Traslado del Pendón a San Dionisio y Te Deum por el Patrón de Jerez

Jerez ha vivido este jueves la festividad de San Dionisio Areopagita, Patrón de la ciudad y titular del templo parroquial más antiguo de la localidad. Como manda la tradición, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, presidió el traslado del Pendón desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia de San Dionisio, donde posteriormente tuvo lugar el Canto del Te Deum presidido por monseñor Rico Pavés, obispo de la Diócesis de Asidonia-Jerez. La jornada del Patrón de la ciudad ha culminado con una Eucaristía.