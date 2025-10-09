Premios Ciudad de Jerez: los grandes valores de una ciudad que aspira a Capital Gastronómica y Capital Europea de la Cultura

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han presidido el solemne acto de entrega de los Premios Ciudad de Jerez 2025, coincidiendo con la festividad de San Dionisio, patrón de Jerez. El acto, celebrado en los Museos de la Atalaya, ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación municipal, autoridades provinciales y autonómicas y un nutrido grupo de representantes de la sociedad jerezana, así como familiares y allegados de los premiados.

Los premiados en esta edición han sido Premio Especial Ciudad de Jerez para el Centro de Coordinación Operativa, CECOP; Premio Ciudad de Jerez Prometeo para Jesús Corral, jefe de Oncología del Hospital de Jerez y presidente de AXIO; Premio Ciudad de Jerez Juventud para Raúl Rubiales 'Raule'; Premio Ciudad de Jerez de Sostenibilidad para Emparrados; Premio Ciudad de Jerez Emprendimiento para Clínica Beiman; Premio Ciudad de Jerez Igualdad para José Ramón Alcalá Zamora, responsable de la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad (OMAD); Premio Ciudad de Jerez Cultura para la familia Gallardo; Premio Ciudad de Jerez Deporte para el Consejo Local del Motor; y Premio Sostenibilidad para Fredes Insa.

La alcaldesa ha destacado en su intervención que "hoy es el día que estamos reconociendo a los grandes hombres y mujeres de Jerez" y ha anticipado que el año que viene se cumplen las bodas de plata de estos Premios por lo que se hará una edición especial. "Reconocemos con orgullo y mucha emoción a los premios, celebramos el camino que hacemos juntos, nuestras raíces, en un día cargado de historia y de reivindicación ya que Jerez siempre debe aspirar a ser más como ciudad. Día para hacer historia, estrenemos el de los XV y XVI, un escudo que refleja que Jerez es fuerte, que lucha y es constante. Jerez no ha dejado nunca de ser una ciudad que ha sabido crecer a partir de su origen". La regidora también ha recordado que "estamos culminando un año en el que hemos cumplido el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano, que Jerez eligió ser gitana. Elegimos ser una ciudad abierta y sin frontera, uno de los grandes valores de Jerez del que nos sentimos extremadamente orgullosos".

García-Pelayo se dirigió a los premiados: "Sois la fibra de esta ciudad, pero también sois el rostro, representáis los grandes valores de nuestra ciudad, CECOP gracias por lo que hacéis cada día, cada vez que se os necesita, sabéis estar en los momentos buenos pero también en los malos cuando Jerez sufre, se preocupa, tiene incertidumbre y llora, gracias por tener siempre un buen rostro, asesorarnos y marcarnos el camino, la prevención es esencial" y ha anunciado que desde la Delegación de Seguridad se presentará dentro de pocas fechas el Plan de Emergencia municipal, "que estaba obsoleto y se ha actualizado a la situación actual".

Continuó la alcaldesa con palabras de cariño y agradecimiento a los galardonados: "Jesús Corral, decías que el Dios Prometeo es ingenio y progreso y tú representas todo eso pero también la humanidad, no es fácil a tender a tus pacientes y a los que no lo son. Jerez una ciudad concienciada, la investigación es esencial y salva vidas. Has liderado una Asociación que forma parte fibra de Jerez".

"Saludo a José Ramón Alcalá, que nos demuestra que no hay barreras cuando hablamos de discapacidad funcional y que la diversidad es sinónimo de igualdad. Gracias por ese rostro amable, por cuidar a las personas mayores, a las personas con discapacidad".

"Fredes Insa, eres un torbellino de música, de emociones, nos haces sentir que la danza y la música son medicina para el alma. Y si de arte hablamos, aquí está el arte de Raule, al que agradecemos que se sienta orgulloso de su tierra, llevar Jerez por bandera, cuida nuestras raíces pero también innova, gracias por ser un referente del arte y de la música".

"Benjamín Ruiz, 11 ciudades españolas en las que estás trabajando con clínicas Beiman, gracias a tu equipo de profesionales, y gracias por dar prioridad a Jerez, siempre tienes una respuesta positiva a cualquier propuesta para la ciudad. Pepe Hermosín, el año del 40 aniversario del Circuito el Consejo, el Consejo del Motor no se podía quedar sin su casco, nos distes una lección y es que de la mano vamos a ir sobre dos ruedas. Gracias por tantas horas de dedicación".

"Juan Luis Vega, Emparrados ha sido la sorpresa, era necesario demostrar que para el desarrollo sostenible es necesario contar con la iniciativa ciudadana, vuestra iniciativa hace de Jerez una ciudad más verde y la embellece Jerez. Estáis siempre alerta y apostando por esas cepas en calles del centro histórico, un proyecto que demuestra que se puede ser sostenibles recordando nuestras raíces".

"Solidaridad, igualdad, sostenibilidad, emprendimiento, Jerez es una ciudad que apuesta por su cultura, Antonio Gallardo, reconocer en la familia no sólo a tu padre sino también a su herencia, gracias por custodiar su memoria, sois su legado sus hijos y nietos, protegiendo su arte".

Capital Gastronómica y Capital Europea de la Cultura

La alcaldesa ha recordado que la próxima semana se sabrá si Jerez es Capital Gastronómica en 2026 "y también estamos a las puertas de presentar nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura, porque la cultura transforma totalmente los territorios, protegemos nuestras raíces siendo una ciudad más igualitaria, un exponente de esos valores que Europa propugna".

Y la regidora ha concluido su intervención resaltando que "colaboración es esencial todos los días, reivindicando todo lo que queremos ser, sin enfrentamientos, sin política, con unas únicas siglas, las siglas de nuestra ciudad, las únicas que nos tienen que preocupar e ilusionar. Jerez no puede crecer sin el resto de las administraciones y la Junta siempre está ahí, al igual que el Gobierno y la Diputación de Cádiz. Me comprometo a ser la primera que colabore con todas vuestras asociaciones y hacer el camino con todos vosotros".

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha dado la enhorabuena a los premiados, "unos premios plenamente consolidados que reconocen el corazón y el talento de nuestra tierra. Gracias por reconocer la importancia del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Jerez", que ha recibido el Premio Especial en esta edición.

Sanz ha defendido que el Cecop "constituye un instrumento esencial para la gestión eficaz de emergencias y situaciones especiales en el municipio" y ha explicado que "su correcto funcionamiento se basa en la cooperación, la lealtad y la colaboración permanente entre las distintas administraciones e instituciones que intervienen en la protección y seguridad de la ciudadanía, sean del color político que sean".

Antonio Sanz ha aprovechado el acto para reiterar su agradecimiento a todos los profesionales que participaron este 2025 en el Cecop "por su servicio en los días malos, como la DANA del pasado año, el apagón eléctrico o los incendios de este verano; y en los brillantes, como Navidad, Feria o el Gran Premio de Motociclismo". El consejero ha señalado también que "la clave de las emergencias es la prevención, concienciación y anticipación y Jerez va por delante. Y en la coordinación, Jerez es un gran ejemplo para toda España".

Sanz ha recordado también los duros momentos esperando la crecida del río Guadalete y ha reiterado el agradecimiento al Ayuntamiento. "Confianza, seguridad y control ante situaciones complicadas, Jerez puede sentirse muy orgullosa ya que lo importante es que las emergencias nos pillen preparados" y ha finalizado asegurando que los premiados "son el testimonio de que Jerez es mucho más que sus tradiciones: es una ciudad que innova, que ayuda, que compite, que crea y que se levanta día a día gracias al esfuerzo de sus gentes. Los premiados sois el motor de esta ciudad y un auténtico faro. Sois la mejor versión del mejor Jerez, nuestro talento y nuestro corazón. Jerez es una ciudad que actúa a través de vuestro esfuerzo. Desde el Gobierno de Andalucía, con el abrazo del presidente, os felicitamos".

Fredes Insa ha sido la encargada de ofrecer el discurso en nombre de todos los premiados: "Tengo el gran honor de dirigirme en nombre de todos los galardonados. Nuestro más sincero y profundo agradecimiento al Ayuntamiento por otorgarnos este reconocimiento. Estos premios no son un acto simbólico, son un reflejo de lo mejor que tenemos como sociedad, que el esfuerzo, la creatividad y la solidaridad no pasan desapercibidos. Recibir una reproducción del casco nos hace sentirnos casi héroes de leyenda. Hoy se han reunido en este acto trayectorias de vida que hablan de lo mejor de Jerez".

"Cada uno de estos premios -añadió- es una pieza de un museo que refleja lo mejor de Jerez, una ciudad que late, se mueve con deporte, crece con entendimiento, canta con la juventud, protege con la igualdad, avanza con la sostenibilidad, se cuida con la ciencia y se engrandece con la solidaridad. Nuestro más sincero agradecimiento y gracias a esta ciudad que tanto nos inspira a seguir soñando".

El acto ha contado con las actuaciones la Banda Municipal de Música, que ha introducido el acto y ha interpretado los himnos institucionales de Andalucía y España, y del premiado Raúl Rubiales 'Raule', que ha interpretado la canción 'Colega antibalas'.