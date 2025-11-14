Triduo, conferencias y misas de difuntos, la agenda cofrade del 14 al 16 de noviembre

Triduo al Cristo de la Buena Muerte del Nazareno

Este viernes, comienza el triduo dedicado al Cristo de la Buena Muerte que cada año celebra la Hermandad del Nazareno. El rezo de la corona dolorosa se inicia a las ocho de la tarde y media hora más tarde se inicia la eucaristía en San Juan de Letrán, que estará oficiada por Javier Ramírez.

Hora Santa en la Candelaria

Con motivo del sexagésimo aniversario de la obtención del título de sacramental, la Hermandad de la Candelaria celebra este viernes en Santa Ana la Hora Santa. El oficio religioso se iniciará a las ocho y media de la tarde.

Comienza el ciclo 'Memorial Manuel Martínez Arce' en Cinco Llagas

La Hermandad de las Cinco Llagas inicia este viernes su ciclo de ponencias cofradieras 'Memorial Manuel Martínez Arce'. En esta primera cita se celebrará una mesa redonda que lleva por título 'A la luz de la Esperanza: conclusiones al respecto del Año Santo Jubilar'. En ella se ha anunciado la participación de seis hermanos mayores (Defensión, Clemencia, Yedra, Lanzada, Vera-Cruz y Cinco Llagas), que serán moderados por Manuel Sotelino. Este encuentro se desarrollará a partir de las nueve de la noche en la casa de hermandad de esta corporación.

Mientras, para el sábado la hermandad prevé celebrar junto a la Pía Unión de San Antonio y la Orden Franciscana Seglar una peregrinación a la Catedral con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. Partirá de la Iglesia de San Francisco a partir de las diez de la mañana para asistir a la eucaristía en el primer templo diocesano.

Nueva cita con los Viernes del Amor

Este viernes se celebrará una nueva sesión del ciclo formativo de los Viernes del Amor. En esta ocasión será el párroco Enrique Solre Gil quien dará una ponencia sobre el adviento. La cita es a las nueve de la noche en la sede de la Hermandad del Amor.

Misas de Difuntos

Hermandad de la Clemencia : La celebra este domingo a partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de San Benito.

: La celebra este domingo a partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de San Benito. Hermandad de la Redención : realizará la eucaristía el sábado a partir de las ocho y media de la tarde en el Santuario de María Auxiliadora.

: realizará la eucaristía el sábado a partir de las ocho y media de la tarde en el Santuario de María Auxiliadora. Hermandad de la Exaltación : prevñe su misa de difuntos el viernes a partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de las Viñas.

: prevñe su misa de difuntos el viernes a partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de las Viñas. Hermandad de Humildad y Paciencia : celebrará su misa de difuntos este viernes a partir de las ocho y media de la tarde en la Iglesia de la Santísima Trinidad.

: celebrará su misa de difuntos este viernes a partir de las ocho y media de la tarde en la Iglesia de la Santísima Trinidad. Hermandad del Santo Crucifijo : este viernes prevé su misa de difuntos a partir de las siete de la tarde en la Parroquia de San Miguel.

: este viernes prevé su misa de difuntos a partir de las siete de la tarde en la Parroquia de San Miguel. Hermandad del Cristo: La cofradía celebra este viernes, a partir de las ocho y media, su misa de difuntos en la Ermita de San Telmo.

Igualás

A las nueve de la noche de este viernes está citada la cuadrilla de costaleros del palio de María Santísima de la Candelaria para la 'igualá' de cara a la salida procesional del próximo Lunes Santo. Francisco Javier Pérez Rodríguez repite como capataz del palio de la corporación de La Plata.

Aplazamientos por la climatología

Varias hermandades han decidido aplazar diversos actos previstos para este fin de semana debido al mal tiempo previsto. Es el caso de la Hermandad de la Defensión que ha decidido aplazar la Fiesta Campera que tenía previsto celebrar este sábado al 7 de febrero del año próximo.

Por su parte la Hermandad del Consuelo también ha avisado el aplazamiento de la tercera edición del Croquetón del Pelirón. En próximos días, la corporación anunciará la fecha.