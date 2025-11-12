El Obispado de Jerez autoriza la nueva imagen del Señor de la Sagrada Mortaja

La Hermandad de la Sagrada Mortaja ya tiene el visto bueno del Obispado de Jerez para cambiar su imagen cristífera. La Delegación de Liturgia, Patrimonio y Arte Sacro de la Diócesis de Jerez ha dado su beneplácito al proyecto presentado por la corporación radicada en el Convento de Capuchinos de sustituir la actual imagen del Señor en el misterio de la Sagrada Mortaja por uno nuevo que será encargado al imaginero sevillano José María Leal Bernárdez.

El cambio de imagen cristífera fue aprobado por los hermanos de la cofradía del Sábado Santo en un cabildo celebrado a mediados de mes de junio y ahora ha llegado la ratificación del Palacio de Bertemati.

De este modo, la nueva talla será de la misma autoría y estilo que el resto del conjunto escultórico de la Sagrada Mortaja, que está conformado por las imágenes de María Santísima de la Caridad, San Juan, José de Arimatea, Nicodemo, María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás y que fueron realizadas hace más de una década. Mientras, la actual imagen del Señor fue realizada en 2001 por Miguel Bejarano Moreno.

En un comunicado, la Hermandad ha mostrado su alegría por el comienzo de un "proyecto de hermandad" que se hará realidad "en fechas venideras".