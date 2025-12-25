La Unión de Hermandades entrega lo recaudado por la emisión de ‘Quedan’ y ‘La Llena de Gracia’

La Unión de Hermandades de Jerez ha hecho entrega al Comedor del Salvador de un talón por valor de 720 euros, fruto de la recaudación benéfica obtenida el pasado mes de octubre, cuando fueron proyectadas en Sala Compañía, las películas en formato documental tituladas ‘Quedan’ y ‘La Llena de Gracia’, ambas del realizador jerezano José Manuel Melero.

Recordamos que la primera de estas películas realiza un repaso por todas las cofradías de la Semana Santa, haciendo una narración de la Pasión de Cristo desde el prisma de las hermandades jerezanas, mientras que la segunda de la entregas recoge una visión narrativa de la Procesión Magna Mariana vivida en Jerez en octubre de 2024.

Una imagen de algunos de los juguetes.

Desde la Unión de Hermandades se desea agradecer al público asistente su participación en esta recaudación benéfica, así como a la Delegación Municipal de Cultura, por la cesión de la Sala Compañía para ambas proyecciones.

Por otro lado, el Consejo también ha hecho entrega de los juguetes recogidos en la Campaña de Navidad realizada de manera coordinada con todas las cofradías de la ciudad, juguetes que han sido derivados a la Sociedad ‘San Vicente de Paúl’, al Colegio Madre de Dios y a Cáritas de la Parroquia de Madre de Dios.

Es deseo de la Unión de Hermandades agradecer a las cofradías jerezanas igualmente su implicación en esta causa, así como a los alumnos de la Escuela San José que han colaborado en la misma.