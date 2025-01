La Unión de Hermandades pide a los abonados de palcos y sillas que renueven sus datos

La Unión de Hermandades de Jerez ha solicitado a todos los abonados de palcos y sillas la necesidad de cumplimentar un formulario, "imprescindible", según explican en una nota de prensa "para renovar su abono de cara a la próxima Semana Santa".

Desde el Consejo se anuncia que se ha enviado a todos un correo electrónico a través del cual se puede llevar a cabo este proceso, cuyo objetivo no es otro que actualizar la base de datos que existe en la entidad. Por esta razón, se ha informado a los abonados que "miren sus correos, o bien directamente en su bandeja de entrada, o por el contrario en las carpetas de 'spam' o 'promociones', donde puede estar alojado dicho email".

También se puede realizar el mismo a través de la propia página web de la Unión de Hermandades o mediante el siguiente enlace.

De cualquier forma, para aquellas personas que no tengan o no usen el modelo informático o no tiene acceso a internet, el Consejo ha habilitado también su sede de la calle Curtidores 3, un horario que va desde este lunes 27 de enero hasta el próxmo 7 de febrero de 10 de la mañana a 13.30 horas.

Desde la Unión de Hermandes han dejado claro que "la cumplimentación del formulario es indispensable para poder renovar su abono para la próxima Semana Santa", al tiempo que queda a disposición de los abonados "para resolver cualquier consulta".