“Si vamos a un Sábado Santo no es para generar más heridas”

—En este día de la Inmaculada, ¿podría hacernos un balance de este año y medio de episcopado en la Diócesis de Asidonia-Jerez?

—Hace justo un año, en la vigilia de la Inmaculada, la Diócesis se consagró al Inmaculado Corazón de María. Para mí fue un acto de enorme importancia porque no solo fue la Iglesia local sino que, a través de unos instrumentos, hubo familias y particulares que también se quisieron unir a este hecho y la respuesta fue muy positiva. Fueron más de mil personas que recibieron unas catequesis de preparación. Mi valoración es muy positiva en cuanto a la vida eclesial que existe. Esto no significa que no haya dificultades, pero el Señor nos sigue bendiciendo. Los grandes problemas que existen en la vieja Europa están también presentes aquí. Problemas de transmisión de la fe o problemas que vienen de una sociedad que parece querer ir al margen de la vida de fe y esto requiere de nuestra parte saber reaccionar. Gracias a Dios tenemos todavía recursos, personas y medios para cumplir con la misión que Cristo nos ha encomendado.

—¿Las hermandades forman parte de estos recursos que usted comenta?

—Aquí en Andalucía, gracias a las hermandades, existe un poso de piedad que permite, en espacios públicos y con normalidad, expresar la fe. Esto, en muchos lugares, se está perdiendo. Por eso hay que cuidad este tesoro. Además hemos tenido la visita ad limina con el Papa Francisco y el Santo Padre nos invitó a acompañar a las cofradías. En este sentido, el Papa nos remitió al número 48 de la exortación Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI donde habla de la importancia de la religiosidad popular y de su potencial evangelizador.

—Una Inmaculada que va a estar presidida por la Patrona de Bornos.

—La Coronación Canónica fue muy importante. Esta advocación del Rosario, especialmente en Bornos, tiene una relación muy importante con la Diócesis al ser la Patrona del Seminario. El hecho de que este año se incorpore es no solo recordar lo vivido hace un año, sino también poderlo hacer sin las limitaciones del COVID que hace un año estaban vigentes.

“Si Dios quiere, tendremos al señor Nuncio en la clausura del Año Jubilar del Corazón de Jesús”

—Estamos celebrando un Año Jubilar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.

—Otro regalo. Sin duda. En el Cerro de los Ángeles, en la Diócesis de Getafe, de donde venía yo, se celebró el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y esto costó varios meses esperando la concesión del Año Jubilar por parte de la Penitenciaría Apostólica. Sin embargo, con motivo de la visita Ad Limina, y teniendo en cuenta que Jerez fue de las primeras ciudades en consagrarse a la Sagrado Corazón, tuvimos la suerte de gestionar directamente en Roma la solicitud a través de algunos sacerdotes que trabajaban en el Dicasterio para la Liturgia y lo que costó varios meses en Getafe nosotros tuvimos la suerte de hacerlo en cuarenta y ocho horas y venir con la aprobación de Roma. Si Dios quiere, el próximo 19 de febrero estará presente el señor Nuncio para la clausura de este Año Jubilar que ha sido muy positivo para la Diócesis. La presencia del Sagrado Corazón nos recuerda el centro de la Vida Cristiana que no es otro que saber que Dios es amor y hemos sido creados a imagen y semejanza de Él.

—Usted ha decidido hacer algunos cambios en el organigrama del propio Obispado.

—Esencialmente, con esta reforma, lo que se pretende es tener más coordinación como respuesta a lo que la Iglesia nos está demandando desde el curso pasado como trabajo previo de preparación al Sínodo que se ocupará de la sinodalidad. Una coordinación como expresión de que aprendernos a caminar juntos y que todos los miembros de la Iglesia somos miembros participes de la tarea evangelizadora.

—El asunto del Opus Dei quizá también forma parte de la renovación que el Papa Francisco está llevando a cabo en la estructura de la curia.

—Antes pertenecía a la Congregación de Obispos ya que el prelado se consideraba obispo y era como una diócesis sin territorio. Por tanto transversal. Que puede estar en diferentes diócesis. Ahora se reubica. No para que su actividad varíe sino para que se ponga, si cabe, en mayor coordinación con el obispo de cada diócesis. También hay que pensar a nivel de Iglesia Universal. A nivel de España o Europa, con estructuras muy consolidadas de las diócesis, apenas va afectar a lo que supone este cambio porque gracias a Dios ya existe muy buena relación. En zonas más misioneras se le quieren dar más protagonismo a los obispos responsables de esas zonas de misión. Primar más lo local a lo transversal. En áreas de misión, antes de que de una diócesis se constituyera, se pasaba por un periodo largo por una prelatura ceñida a un lugar. Ahora una prelatura sin lugar desaparece.

—Regresa usted de la 120 Asamblea de la Conferencia Episcopal con un nuevo Secretario como es el obispo auxiliar de Toledo.

—La asamblea de noviembre siempre pasa por la aprobación de los presupuestos. Sin embargo, este año ha habido muchos otros asuntos interesantes con la aprobación de algunos documentos que espero vayan dando su fruto. En lo que a mí me afecta, como responsable de la comisión de evangelización, catequesis y catecumenado, hemos presentado un catecismo para el catecumenado de adultos que se ha aprobado. Esto supone una novedad porque completa la propuesta de catecismo de la Conferencia Episcopal y, por otro lado, porque un catecismo nos presenta un itinerario completo para formar el cristiano. Ya en el año 1997 el Directorio General para la Catequesis afirmaba que la forma típica, la que debemos de imitar tanto en catequesis de adultos como de niños, es el catecumenado de adultos. Además se ha creado una delegación de iniciación cristiana y, dentro de esta delegación, hay una sección que se ocupa de los que fueron bautizados al nacer y los que no recibieron el bautismo ¿Qué camino debemos de hacer con ellos? Pues este catecismo nos ofrece este itinerario. Creo que esto puede ayudar mucho porque cada vez hay más casos de no bautizados al nacer. También se han aprobado las orientaciones para la institución de los ministerios laicales como son los acólitos, lectores y catequistas. Esto será por un periodo ad experimentum de cinco años. Y por otro lado se ha aprobado por parte de la secretaría un documento sobre la situación de la sociedad y sus retos. Como reflexión de ayuda a la formación. Es decir, qué planteamientos existen hoy en nuestro mundo y qué respuesta debemos de dar desde el Evangelio.

“Los grandes problemas que existen en la vieja Europa están también presentes aquí”

—¿Vendrá el Papa Francisco a España?

—No falta el deseo y la petición intensa que le hemos ofrecido en la visita ad limina. El Santo Padre entiende que debe de ir a aquellos países donde los católicos sean minoría y haya necesidad de su presencia. Con estas condiciones, no es que sea imposible que viniera a España, pero su prioridad es otra. Ojalá este año nos dé la sorpresa y venga a clausurar el Año Compostelano en Santiago de Compostela.

—Ha llamado mucho la atención la visita, a partir de enero, de dos obispos uruguayos que van acudir a todos los seminarios españoles ¿Se trata de una inspección o de una visita meramente protocolaria?

—Ya estaba, si no anunciada, sí sugerida antes de la pandemia esta visita. Se pidió a la Conferencia Episcopal Española y a otras conferencias episcopales una presentación de cuál es la situación de los seminarios. Por parte de Roma hay un interés en ver cómo se está viviendo la aplicación de las directrices para la formación de los sacerdotes en cada diócesis (la Ratio). La visita nos ha sorprendido porque no se comunicó nada al respecto en enero con motivo de la visita ad limina. Sí se habló del cumplimiento de las directrices. También habría que decir que el equipo completo del dicasterio se ha renovado y ahora están en diferentes destinos fuera de Roma. En cualquier caso serán bienvenidos. Preocupa quizá algunos seminarios donde hay muy pocos seminaristas y no hay vida de comunidad y podría llevarse a cabo alguna reunificación. Pero este no es el caso de nuestra Diócesis.

—En el capítulo cofrade habría que abrirlo con si existe una voluntad de ir aminorando toda la proliferación que ha habido de extraordinarias y magnas.

—Estamos saliendo de una situación extraordinaria y de manera extraordinaria se están llevando a cabo ahora algunas salidas. Esto se irá normalizando e irá todo a su sitio normal. Pero a nivel normativo no hay nada. Entraremos en un ritmo ordinario de la normativa diocesana.

—Se ha hablado de que los obispos del sur iban a regular todo esto.

—Hemos tenido reunión en la tercera semana de octubre y este asunto no ha salido. Si hemos hablado del próximo treinta aniversario de la visita del Papa Juan Pablo al Rocío por la trascendencia de este momento. Pero no hay documento alguno para regular nada. Es difícil ofrecer un acuerdo a nivel regional cuando cada lugar tiene sus propias singularidades.

"La visita a los seminarios españoles nos ha sorprendido porque no se comunicó nada en la visita ad limina”

—Tres asuntos de determinadas hermandades en una sola pregunta. El Prendimiento, la madrugada y el palio de las Cinco Llagas y la gestora en las Tres Caídas.

—Del Prendimiento es la de respetar la voz del cabildo. Ha costado mucho conseguir unas elecciones que se aceptaran en sus resultados. Ahora tenemos que respetar lo que en su día el cabildo, que es soberano, decidió. Acompañaremos al hermano mayor para curar heridas lo antes posible y que se pueda dar estabilidad en el servicio y la coordinación necesaria en la hermandad, que es lo que tiene que hacer su junta de gobierno.

—Se ha comentado de que habido un cese en la junta y que ahora al hermano mayor se le dice que debe de ser el obispo el que lleve a cabo este cese y no él como persona responsable del nombramiento.

—Yo creo que no hay que judicializarlo todo. Es cierto que en última instancia la junta la presenta el hermano mayor y tiene la aprobación del obispo con acuerdo con la normativa. Por tanto la legitimidad a la hora de remover cargos en la junta corresponde al propio hermano mayor. El obispo solamente verifica que se hace de forma razonada. En cualquier caso hace falta más diálogo y menos judicialización en el Prendimiento. En cuanto a lo de las Cinco Llagas es algo muy doloroso y que ha hecho reflexionar a la hermandad. Y hay una invitación a que haya más comunión. Habrá que ver el año que viene para comprobar que ha quedado todo resuelto. También yo entiendo que ha habido un reconocimiento de falta de previsión por parte de los responsables y voluntad de que las cosas se arreglen. No es fácil en una iglesia donde ahora se sufre la falta de la orden que los amparó en su día. Hay que ser comprensivos y dar un margen. Los pasos para arreglar donde pudo haber negligencia y poner los remedios ya se han dado. En las Tres Caídas ha sucedido algo que creo que ni el hermano mayor ni el director espiritual preveían. En el mes de julio vienen a presentarme una situación de dificultad económica y hacen la propuesta de la convocatoria de una comisión gestora por un plazo. Después se ha ido complicando. Ahora, parece que gracias a Dios todo está tomando su cauce normal.

—La pregunta que todos esperan es la que ahora le voy a dirigir: ¿Habrá Sábado Santo con procesiones?

—(Risas). Se han dado los pasos que se tenían que dar pero no está todo resuelto. Quedan algunos cabos por atar. Y lo digo a modo de hipótesis de que igual este año no tenemos Sábado Santo. El trabajo que se ha hecho cuenta con mi aprobación en el sentido de que ha habido una reflexión con una comisión y un sacerdote que he pedido yo que estuviera. Se ha visto que es necesario recuperar esta jornada con procesiones. Mayoritariamente la comisión lo vio como positiva las procesiones en este día. La siguiente es cómo será ese Sábado Santo. Yo he pedido que la petición que se haga a las hermandades como posibilidad de ir al Sábado Santo esté respaldada por la hermandad y no por una junta de gobierno o deseos aislados. Y que a ser posible sea respaldada por un cabildo porque es una decisión muy importante porque puede tocar la tradición de una hermandad. Y además he pedido que esto no provoque divisiones. Este criterio es fundamental. Si vamos a un Sábado Santo no es para generar más heridas sino para prepararnos para vivir la Resurrección del Señor. Con estos criterios todavía se están estableciendo conversaciones y hay todavía hermandades que tienen que pronunciarse. Por parte de la comisión sí me consta que estos principios se están cumpliendo. No se está forzando a nadie y el obispo no va a pedir a ninguna hermandad que vaya al Sábado Santo. Cuando se completen las conversaciones de las hermandades que pudieran ir se ofrecerá una propuesta definitiva.

—Hay dos cuestiones en este asunto: ¿Cómo van a ser los horarios por aquello de lo litúrgico y cómo se plantea un cabildo con una propuesta que no está definida ni en horarios ni en hermandades que vayan a pasar a esta jornada?

—Las dos posturas son razonables. Hay hermandades que ya tienen en marcha esta consulta con dependencia del resultado que se tome y hay otras que no citarán a los hermanos hasta que no haya un proyecto. Hay que anticipar, al menos, un modelo. Pero es complicado. En cuanto a horarios se está tomando como referencia el horario de la Catedral. La Vigilia Pascual es a las once y la última en pasar tendría que ser a las 21.30 horas pero hay otro capítulo que son los templos donde se recogen y la celebración de la vigilia en estos templos. Hay que saber también qué piensan los sacerdotes y a los que les voy preguntando son reacios.

—¿Le ha llamado la atención el importante número de cofrades que no lo acaban de ver esto del Sábado Santo?

—No. Yo intento escuchar todas las voces. Y las voces de los que dicen que no ofrecen argumentos tan razonables como los que dicen que sí. Por un lado reivindican la idiosincrasia de Jerez y que no tenemos que parecernos a nadie. Y eso me parece verdadero. Jerez tiene una riqueza que no necesita comparaciones. También me comentan las razones por las que se suprimieron las procesiones este día. Porque al no haber una gran tradición la gente se iba a Sevilla o a la playa. Es verdad que el número de hermandades se ha elevado y este es un argumento para los que defienden el Sábado Santo. En cualquier caso sería un Sábado Santo con la flexibilidad de poder dar marcha atrás. Si se ve que en unos años la jornada no funciona pues se suspende. Todo se hará como una ayuda a vivir mejor la Resurrección del Señor a través de la Vigilia Pascual. Yo también me pregunto si en estos años sin procesiones ha subido la asistencia a la vigilia en los templos. Esta cuestión también nos la tendríamos que hacer.

—Don José, aprovechando que estamos viviendo un Mundial, si hubiera que poner un resultado al Sábado Santo ¿qué marcador pondría?

—Vamos por el minuto setenta y cinco de juego y vamos dos a uno ganando el sí. Pero ojo, que quedan quince minutos decisivos más una posible prórroga (risas).

—Un último, un mensaje de nuestro obispo en estas fechas tan señaladas de la Navidad.

—Pues el que he preparado para la felicitación navideña. “Haz feliz la Navidad. Sal al encuentro de Cristo y muéstralo a los demás”. Que la Navidad la vivamos con felicidad también requiere un ejercicio de nuestra parte. Y ese ejercicio pasa por combinar la voluntad de salir al encuentro de Cristo y la de demostrarlo a los demás.