Pasacalles de la Banda de las Cigarreras por el centro de Jerez
Multitud de personas acompañan a la banda de cornetas y tambores
Jerez retrasa el montaje de los palcos de Semana Santa para apoyar a la hostelería
El centro de Jerez acoge este sábado un pasacalles con música cofrade protagonizado por la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Victoria, más conocida como la de Las Cigarreras. Como era de esperar, esta cita ha congregado a numerosos aficionados a la música cofrade que no han querido perderse este recital de la agrupación sevillana.