La Virgen de las Lágrimas estrena nuevo manto

La iglesia de San Juan de los Caballeros fue testigo este pasado fin de semana del estreno y bendición del nuevo manto de Nuestra Señora de las Lágrimas. Se trata de un trabajo realizado por el artista jerezano Fernando Calderón y cuyo origen está en los bordados de las antiguas bambalinas de la Virgen.

Hay que recordar que al antiguo palio de Las Lágrimas tenía las bambalinas de color burdeos, un color que ahora llevará la titular de la Hermandad de la Vera Cruz, y que se une así a la saya realizada hace unos años, también con las bambalinas del mismo palio. El encargado de dar forma a estas dos piezas, saya y manto, ha sido el vestidor de la cofradía, José Luis Romeral.

Dicho manto fue bendecido en la jornada del pasado domingo 14 de septiembre por el director espiritual de la Hermandad, el Rvdo Padre Ignacio Sánchez Galán SM, que procedió a ello al termino de la Función Solemne con motivo de la Exaltación de la Santa Cruz.

Desde la Hermandad de la Vera Cruz se ha dado las gracias "al equipo de mayordomía de la cofradía, a su vestidor y al bordador, por el extraordinario trabajo realizado, para que en esta ocasión se haya podido contemplar este magnifico trabajo".