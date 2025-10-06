La Virgen del Rosario del Beaterio saldrá en procesión este viernes 10 de octubre

Nuestra Señora del Rosario del colegio Beaterio saldrá este viernes 10 de octubre en procesión desde la Catedral con motivo de su festividad. Su salida será a las 18 horas, y el recorrido exacto será Santa Iglesia Catedral, Plaza de la Encarnación, de la Rosa, Manuel María González, Plaza Monti, Pozuelos, Latorre, Consistorio, Plaza de la Yerba, Conde Cañete del Pinar, San Cristóbal, Plaza del Banco, Eguilaz, Tornería, Plaza Plateros, José Luis Díez, Sta. Isabel, Visitación y regreso a la Santa Iglesia Catedral, cuyo horario estimado será las 22 horas.

Alberto Millán Puerto liderará la cuadrilla de costaleros de una imagen que estará arropada musicalmente por la Banda del Nazareno de Rota.

Previamente, el miércoles 8 de octubre, Nuestra Señora del Rosario del Beaterio, centro educativo que regentan las Hermanas Dominicas del Santísimo Sacramento, se trasladará hasta la Catedral. Este traslado está previsto para las 20:45 horas y su recorrido será capilla del Colegio Nuestra Señora del Rosario, Beaterio, Rafael Bellido Caro, Aire y S. I. Catedral de Jerez. Su hora estimada será las 21.15.

El sábado día 11 de octubre, la Santísima Virgen volverá al centro educativo en horario matinal, concretamente, a partir de las 09:30 horas. El recorrido será Catedral de Jerez, Visitación, Beaterio y capilla del Colegio Nuestra Señora del Rosario.