Al menos 19 desaparecidos por una explosión en una fábrica de bombas en EEUU

Al menos 19 desaparecidos, incluyendo una cifra aún indeterminada de muertos, dejó este viernes una explosión en una fábrica de bombas en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, informaron las autoridades locales.

La explosión se produjo en la planta de la compañía Accurate Energetic Systems en el área de la ciudad de Bucksnort, cerca de 100 kilómetros del suroeste de Nashville, confirmó la Oficina del Alguacil del Condado de Hickman, donde los servicios de emergencia continuaban la búsqueda y rescate. "Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación. Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas", expresó el alguacil Chris Davis en una rueda de prensa.

Aunque aún se desconocen los motivos del accidente, las autoridades reportaron que un "estallido devastador" se produjo a las 07.45 hora local (13.45 GMT), lo que afectó a un "edificio entero".

En dicho lugar se encontraban 19 trabajadores, cuyo paradero aún se desconoce, declaró el director de Asistencia Médica de Emergencia (EMA) del condado de Humphreys, Odell Poyner, a la televisión local WKRN. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, en inglés) se ha desplazado al lugar para auxiliar con la emergencia.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su sitio web oficial señala que "fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas".