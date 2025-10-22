El 40% de la población española ha tenido que esperar 8 días o más para obtener una cita con el médico de familia

El 40,6% de la población española que pidió cita para una consulta con el médico de familia en la sanidad pública en el último año afirma haber tenido que esperar ocho días o más para que le atendiera este profesional, según se desprende de la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2025, que elabora el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta, que se basa en 2.318 entrevistas telefónicas realizadas durante el mes de julio, detalla que el 16,6% de los ciudadanos esperaron entre ocho y diez días hasta obtener una cita, mientras que para el 24% la espera fue de 11 y más días.

Estos datos contrastan con los obtenidos el pasado año, que establecían que el 12,8% sufrió una demora de entre ocho y diez días para ser atendidos, y que el 21,7% tuvo una espera de 11 y más días. En total, el 34,5% de las personas que pidieron cita tuvieron que esperar ocho días y más para ser atendidas.