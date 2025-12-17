Sólo dos de 45 turrones analizados por la OCU tiene un aprobado nutricional

Solo dos de los 45 turrones analizados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) superan el aprobado nutricional, ya que la mayoría lleva demasiado azúcar, grasas más baratas y aditivos poco recomendables.

El estudio de la OCU muestra que solo 13 de 45 turrones (clásicos, de chocolate negro, blanco y estilo Dubái) llevan más de un 30 % de cacao, sustituido en parte por otras grasas más baratas como el aceite de girasol o la grasa de palma, según un comunicado difundido este miércoles.

Apenas ocho turrones aprueban en calidad y solo dos superan el aprobado, en concreto uno crujiente de chocolate blanco y otro de estilo Dubái. El perfil nutricional "menos malo" suele ser el de los turrones de chocolate negro dentro de una categoría que, en general, se caracteriza por un alto contenido en azúcares (45% de media) y grasas (30%).

Además, la falta de manteca de cacao se oculta con aromas y azúcares, por lo que los sabores resultan demasiado dulces, falta olor a chocolate, hay dificultad para fundir el turrón en la boca y el producto puede tener una consistencia dura o un procesamiento del arroz que se pega a las muelas, según la organización. Las ventas de turrón de chocolate crujiente, con arroz inflado, casi doblan a las de los tradicionales turrones de almendra con miel, duros (de Alicante) o blandos (de Jijona), ha señalado la OCU. Además, resulta habitual el uso de aditivos emulsionantes para facilitar la mezcla de grasas, como las lecitinas (E322) o los agentes de textura (como el E471 y E476), estos últimos menos recomendables por la posibilidad de alterar la flora intestinal.

El estudio destaca que el ultraprocesado es menos común en los turrones crujientes de chocolate negro, que también suelen sumar más cacao y menos azúcar. La OCU ha aconsejado un consumo ocasional y, desde un punto de vista nutricional, optar por un turrón clásico de Alicante o de Jijona.