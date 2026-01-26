Un aparatoso incendio afecta a las instalaciones de Repsol en Cartagena

Un incendio declarado este lunes afecta a las instalaciones de la factoría de Repsol en Escombreras, en Cartagena (Murcia), han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112 y de la empresa.

El suceso, que no ha causado heridos, según el 112, se ha desatado a las 17:50 en la "unidad de topping 3 del complejo industrial de Cartagena", ha señalado una fuente de Repsol, que ha indicado que "en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la compañía puso en marcha sus planes de emergencia".

El incendio ha levantado una gran columna de humo negro y ha desencadenado decenas de llamadas al 112, que ha enviado dotaciones de la Policía Local y de los Bomberos de Cartagena a las instalaciones.

La Región de Murcia ha activado el Plan de Emergencia Exterior ante el incendio, han informado fuentes de la Comunidad Autónoma. Además, según ha informado en su cuenta de X el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha enviado un mensaje ES-alert a la población de Alumbres, Escombreras y Portmán por la nube de humo generada por el incendio.

"Se recomienda refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de ir en coche", señala López Miras.