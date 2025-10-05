Detenido por acuchillar a su ex pareja en Zaragoza

Un hombre de 33 años ha sido detenido por acuchillar en la noche del sábado en Zaragoza a su ex pareja, que está ingresada con pronóstico reservado en el Hospital Clínico Lozano Blesa, confirman fuentes de la Policía Nacional.

Poco antes de las 23:00 de este sábado se recibió una llamada en la que se alertaba de que en un portal de la calle Portugal, en el barrio de las Delicias, había una mujer con una herida en el costado, al parecer producida con un arma blanca. La Policía Nacional avisó al 061, que acudió al lugar de los hechos y trasladó a la mujer, de 35 años, al Hospital Clínico con pronóstico reservado.

En las proximidades del lugar la Policía Nacional detuvo al presunto autor de la agresión, que era la ex pareja de la víctima.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.