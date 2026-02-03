Elon Musk insulta a Pedro Sánchez y le llama "tirano y traidor al pueblo de España"

Elon Musk ha insultado a Pedro Sánchez llamándole "tirano y traidor al pueblo de España" después de que el presidente del Gobierno anunciase este martes cinco medidas contra la impunidad de las redes sociales y sus directivos. El magnate y propietario de la red social X también se ha referido al líder del Ejecutivo como "Dirty Sánchez", expresión que literalmente significa "sucio Sánchez" pero que alude a una práctica sexual coprófila, acompañando el mensaje con un emoji de excremento.

El empresario estadounidense ha reaccionado así en su plataforma digital a las propuestas presentadas por Sánchez, que buscan garantizar un entorno digital seguro y hacer frente a los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. En su intervención, el presidente del Gobierno ha afirmado que "las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos".

Responsabilidad penal para directivos de plataformas digitales

Entre las cinco medidas anunciadas, una de ellas afecta directamente a Elon Musk y otros responsables de redes sociales. El Gobierno modificará la legislación española "para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas", según ha explicado Sánchez. Esta modificación normativa implicará que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales de sus servicios.

Este intercambio representa el segundo encontronazo dialéctico que protagonizan en pocos días el hombre más rico del mundo y el presidente del Gobierno español en la red social X. El pasado viernes, Sánchez ya había citado un mensaje de Musk en el que el empresario criticaba la regularización de inmigrantes, respondiéndole con la frase: "Marte puede esperar, la humanidad no".