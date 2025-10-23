Casi toda España en guardia por temporal de viento, con alerta roja en el Cantábrico

Vista del acceso a la playa de Ondarreta de San Sebastián en una jornada de mucho viento.

Toda España, salvo Andalucía, Extremadura y Canarias, ha activado este jueves el aviso por fuertes rachas de viento o por fenómenos costeros adversos, con especial incidencia en la fachada cantábrica, donde hay aviso rojo (riesgo extremo) por fuerte oleaje de hasta 8 metros, informa la Aemet en su web.

En Cantabria y en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa (País Vasco) hay alerta roja por mar combinada del noroeste con olas de 8 metros mar adentro y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9), también mar adentro; Además, en ambas comunidades hay aviso amarillo (riesgo) por rachas máximas de viento que alcanzarán entre 70/90 kilómetros por hora.

Aemet señala que el nivel rojo estará activo en Cantabria desde las 8:00 hasta las 10:59 hora peninsular y en el País Vasco desde las 9:00 y hasta las 11:59 hora peninsular.

En Asturias y en las provincias gallegas de A Coruña y Lugo hay alerta naranja (riesgo importante) por vientos del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) y olas de 5 a 7 metros; En el interior de Asturias y en Lugo y Ourense se mantiene la alerta amarilla por rachas de viento de entre 70 y 90 km/h.

Al nordeste peninsular, Cataluña mantiene en naranja la provincia de Girona por mala mar con viento del norte y noroeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros (ola máxima de 6 a 7 metros); En Tarragona también hay alerta naranja por fuerte viento con rachas hasta los 90 km/h.

En el Mediterráneo, Baleares, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia continúan con aviso amarillo por mala mar o por rachas de viento que oscilarán entre 70/80 km/h; Aemet alerta de que en el archipiélago balear las rachas pueden alcanzar los 100 km/h en cumbres.

Toda la comunidad de Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja, las provincias de Cuenca, Albacete y Guadalajara (Castilla-La MAncha) y el área de la sierra en la Comunidad de Madrid tienen alerta amarilla por fuertes rachas máximas de viento que alcanzarán entre 70 y 90 km/h.

La Aemet advierte de que con la alerta roja el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales.