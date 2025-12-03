Facua acusa a DGT de favorecer un "fraude masivo" con las balizas V-16 y le exige un "protocolo de alerta pública"

Facua-Consumidores en Acción ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V-16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara".

"No vale simplemente decir 'infórmate en la web de la DGT de cuáles son las balizas que valen a partir de enero'. La DGT tiene que actuar ante el uso de su logotipo de manera ilícita", ha aseverado el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

Según Sánchez, Facua ha detectado "irregularidades" en la venta de estas balizas que "se están anunciando como 'homologadas por la DGT' y utilizando su logotipo, sin aclarar que no sirven a partir del 1 de enero". "Ningún consumidor en su sano juicio compra una baliza de este tipo si sabe que no va a ser útil", ha declarado.

Rubén Sánchez puso de manifiesto la "gravísima pasividad" de Tráfico que "no ha hecho absolutamente nada para frenar este fraude a los consumidores". "Está callada mientras multitud de empresas, fabricantes y plataformas de venta se están forrando a costa" de los consumidores, ha aseverado, al tiempo que ha añadido que la DGT lo ha hecho "rematadamente mal porque ha permitido un fraude comercial a gran escala".

En este sentido, el portavoz afirmó que "sorprende sobremanera que la DGT no haya desarrollado una comunicación a todos los conductores". "Una comunicación que nos llegue a nuestras casas en la que nos aclare cuál es la obligación que entra en vigor el 1 de enero", ha señalado, para después pedir una comunicación "inmediata".

Preguntado sobre si un conductor podría reclamar en caso de que las autoridades le paren o multen a partir del 1 de enero por hacer uso de una baliza no homologada, Sánchez aclaró que "ese es el gran problema" ya que, "en principio, el consumidor tiene que conocer la norma". No obstante, al haber sido víctima de un acto de engaño, "quizás podría pedir responsabilidades a la empresa que le ha vendido la baliza".

Error, manipulación y fraude

"Están sembrando, por tanto, la confusión entre los consumidores que están comprando de forma masiva este producto, inducido por un error, una manipulación, un fraude, ante el cual pueden, evidentemente, reclamar la devolución del dinero", manifestó.

En este sentido, Rubén Sánchez instó a reclamar la devolución del importe de todas las balizas que se hayan comprado a lo largo de este año "con el reclamo publicitario homologada por la DGT, si no se aclaraba en su información comercial de manera perfectamente visible que no están conectadas con Tráfico, que no tienen el sistema de conectividad a través de una tarjeta SIM que es el obligatorio a partir del 1 de enero de 2026".

"Estas balizas se pueden vender, se han podido vender sin ningún tipo de problema, lo que ocurre es que debían aclarar que no cumplen los requisitos obligatorios a partir del año 2026. Si se venden sin esa aclaración están incurriendo en un acto de engaño a los consumidores", detalló.

Vulnera tres normas distintas

El portavoz de Facua indicó que estas balizas no homologadas se pueden usar hasta el 31 de diciembre como mecanismo complementario al triángulo de señalización obligatorio y ha advertido de que la "falta de aclaración" sobre su conectividad con la DGT es "un acto de engaño" y vulnera tres normas distintas.

Desde la organización avisan de que vulnera el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal; los artículos 20 y 60 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios que obligan a informar al consumidor sobre las características esenciales del bien y de facilitarle información relevante, veraz y suficiente; y el propio Real Decreto que regula las balizas.

Rubén Sánchez cree que "hay una omisión de datos absolutamente premeditada" en el momento de mayor compra de V-16 para "intentar eliminar por completo el stock de lo que les ha sobrado".

"Ocultan que no está conectada con la DGT porque saben que muchos consumidores van a picar, van a morder el anzuelo y van a comprar un producto que no les va a servir a partir del 1 de enero. Están incurriendo en un acto de engaño", ha aseverado, para después aclarar que "un consumidor tiene legalmente el derecho a devolver esta baliza".

Ante esto, llama a quienes hayan comprado una baliza de emergencia de estas características a que presente una denuncia ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma o ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, competentes en esta materia para investigar y sancionar en su caso.

Por su parte, Facua va a trasladar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 los casos de balizas con "información incompleta o engañosa" que maneje para pedirle que habrá expedientes sancionadores.