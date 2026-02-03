Herida grave tras ser rociada con un líquido abrasivo cuando entraba a casa con su bebé en Madrid

Una mujer de 30 años se encuentra ingresada en estado crítico tras sufrir una brutal agresión este lunes en su domicilio de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva. La víctima ha sufrido quemaduras en el 40% de su cuerpo y múltiples fracturas tras ser asaltada por dos desconocidos cuando entraba en su vivienda junto a su bebé, que ha resultado ileso tras el ataque a la madre. Los hechos ocurrieron en torno a las 10:00 horas en el número 14 de la calle Constitución. Según fuentes de la investigación, los asaltantes rociaron a la mujer con un líquido —aún por determinar— y le propinaron una fuerte paliza. Además, los servicios de emergencia tuvieron que sofocar un incendio declarado en la cocina del inmueble tras el ataque.

Hospital la Paz de Madrid

Los efectivos sanitarios del Summa 112 estabilizan e intubaron a la víctima en el lugar de los hechos antes de trasladarla de urgencia al Hospital La Paz con pronóstico muy grave. El parte de lesiones describe una violencia extrema: la mujer presenta fractura de mandíbula y de ambas extremidades superiores, además de quemaduras de segundo y tercer grado en casi la mitad de su superficie corporal.

Si bien se descarta, por ahora, un nuevo caso de violencia machista, la Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los dos autores, que huyeron del lugar. Aunque todas las hipótesis siguen abiertas, fuentes cercanas al caso han señalado que, en una primera fase de la investigación, se descarta que se trate de un caso de violencia de género.