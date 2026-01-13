Un hombre es detenido en Palma por el homicidio de su pareja hace 11 meses

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio de su pareja, cometido hace 11 meses en Palma.

Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Baleares, la detención la llevó a cabo el lunes el Grupo de Homicidios, que prosigue la investigación.

La mujer falleció en febrero de 2025 y en el momento inicial no fue considerada víctima de un homicidio.

La investigación posterior, a partir de la autopsia realizada al cadáver y de otros análisis, determinó que la muerte pudo producirse por homicidio y que el presunto responsable era la pareja de la víctima.

El hombre permanece detenido, a la espera de ser puesto a disposición judicial en los próximos días.

De confirmarse, éste sería el segundo caso de violencia machista registrado en Baleares en el año 2025.

Se sumaría al de Juana, de 79 años, asesinada presuntamente por su marido de 82 en la localidad mallorquina de Puigpunyent el 19 de marzo y que fue la víctima número 1.300 en España desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.