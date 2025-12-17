Los Mossos desalojan a decenas de personas del antiguo instituto B9 de Badalona

Los Mossos d'Esquadra empezaron este miércoles a desalojar, pasadas las 08:00, el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), donde residen decenas de personas, la mayoría de origen inmigrante.

Un gran número de furgones de los Mossos llegaron antes de las 07:00 hasta el edificio y sus inmediaciones y establecieron un cordón policial, si bien esperaron a que se hiciera de día para iniciar el desalojo, ya que la orden judicial especificaba que debía realizarse en horario diurno.

Muchas de las personas que se alojaban en este instituto, que llegó a albergar a unos 400 ocupantes, habían abandonado el recinto en las últimas horas, antes de la llegada de los Mossos, mientras unas 200 personas permanecen aún en el lugar, apoyados por algunas entidades y grupos de vecinos que les están expresando su solidaridad.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, escribió en la mañana de este miércoles en su perfil de X: "Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona", junto a un vídeo en el que se ve la llegada de los furgones policiales con las sirenas en marcha.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) emitió el martes un comunicado en el que manifiesta que "la situación de las personas que malviven en el B9 es descorazonadora: muchas sin papeles, sin trabajo, sin derecho,... y en breve sin un techo para sobrevivir".

"No es un problema sólo de inmigración, es de pobreza, un problema de pobreza que cada vez se hace mayor", aunque también tildó de "insostenible" la situación del vecindario próximo al B9, pues "a medida que el número de personas ha ido creciendo en el interior, la convivencia con los vecinos se ha ido deteriorando".

La FAVB admite que "es un problema difícil de resolver, pero hace falta comenzar a hacer alguna cosa porque cada vez tenemos más personas sin hogar y no todas son inmigrantes, pero sí que todas son pobres. La pobreza no hace más que crecer. Y en nuestra ciudad necesitamos políticas sociales, un plan de vivienda social y la voluntad de trabajar para reducir las desigualdades".