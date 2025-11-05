Muere un hombre de 83 años mientras veía una película en un sex shop de León

Un varón de 83 años falleció alrededor de las 14:10 del martes en un sex shop de León capital mientras visionaba una película en una cabina.

El suceso se produjo en un establecimiento erótico de la calle Santo Tirso y fue el regente del sex shop el que se percató de que el octogenario había fallecido al ver que tardaba en salir y abrir la cabina.

De manera inmediata llamó a la Policía y se activó el protocolo establecido para este tipo de sucesos, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León. Todo apunta a que el fallecimiento se produjo por causas naturales, aunque se procederá a practicar la autopsia en las próximas horas.