Detenido un joven de 22 años por la muerte a puñaladas de su madre en Madrid

La Policía Nacional, a las puertas del portal donde ha tenido lugar el parricido.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un joven de 22 años como presunto autor de la muerte de su madre de 49 años a la que presuntamente asestó más de 50 puñaladas en un domicilio del distrito madrileño de Tetuán, han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el presunto autor fue detenido por la Policía Nacional en el inmueble mientras los servicios de emergencias trataban sin éxito de revertir la parada cardiorrespiratoria de su madre, que se encontrada prácticamente desangrada por las múltiples heridas.

Las fuentes consultadas señalan a EFE que el joven cogió un cuchillo pequeño de la casa pasada la medianoche y asestó a su madre más de 50 cuchilladas, sobre todo en cuello y espalda, aunque el presunto parricidia se ensañó por el resto del cuerpo, también en el pecho y abdomen.

El crimen ha tenido lugar en una vivienda situada en el número 267 de la calle de Bravo Murillo, en el distrito de Tetuán, donde residían la madre, de origen boliviano, su hijo y el padrasto y pareja de la mujer, que no se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos.

Agentes de Policía Científica y del grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se han hecho cargo de la investigación.