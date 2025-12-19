La NASA prevé llegar a Marte como muy tarde en 2045

La llegada al planeta Marte se prevé en torno al año 2045, si no se produce alguna revolución tecnológica que acelere los plazos de ese hito y lo permita en solo cinco o seis años, según las previsiones que maneja la agencia espacial estadounidense NASA.

Así lo asegura su subdirector del Programa Gateway, que es clave en la campaña Artemis que permitirá la exploración lunar sostenible y sentará las bases para las misiones a Marte, el español con doble nacionalidad Carlos García-Galán. "Una fecha conservadora en mi cabeza, si no cambiase nada, si no hubiera una renovación tecnológica, diría que igual a mitad de los 2040". Lo afirma en una entrevista con EFE este ingeniero de Telecomunicaciones y graduado en Ciencias Espaciales de 51 años nacido en Málaga.

Carlos García-Galán. / EFE

Con más de 27 años de experiencia en vuelos espaciales tripulados, se ha referido a revoluciones tecnológicas que pueden influir como la de la inteligencia artificial o la que hacen empresas privadas de multimillonarios para rebajar el coste de ir al espacio con propulsión nueva. "Hay un montón de cosas que no sé cuál, pero cualquiera de esas puede revolucionar y, de repente, dentro de cinco años o seis igual podemos ir", confiesa.

Volver junto a la Luna

Lo más inmediato es volver a la Luna y en eso también está implicado directamente García-Galán, es gerente de la misión que llevará a cuatro astronautas alrededor de ese satélite natural de la Tierra para terminar de probar la nave Orión antes del siguiente objetivo de llevar astronautas a la superficie lunar. "Lo hicimos hace más de 50 años. Hemos hecho muchísimo en la órbita baja con el presupuesto que ha habido. Igual habría tenido que ser antes; pero, más que nunca, es el momento, y llegar a la Luna es el precio de entrada", señala. "Llegar a la Luna es el primer paso, abrir la puerta para lo que queremos hacer: un campo de pruebas para tecnologías, conocimientos y operaciones que queremos hacer en Marte. En Marte vamos a necesitar un reactor nuclear para generar electricidad porque se va a necesitar mucha, para que no tengamos un problema y se acabe. Queremos hacer eso en la Luna", añade.

Quieren montar bases en la Luna porque tendrán que montarlas en Marte y probar tecnologías, sacar material de la superficie lunar y hacer combustible o "agua para beber". De eso hay tecnología en la Tierra, pero a gran escala. La misión alrededor de la Luna, en apenas dos o tres meses, será "la última prueba de la nave Orión" para ver cómo funcionan los sistemas de la tripulación y los controles de la nave: "Es equivalente a la misión 'Apolo 9'. Una vez hagamos eso, estamos preparados para entrar en operaciones".

Alunizaje en 2027

Prevén el alunizaje en 2027, han contratado a SpaceX para que haga la nave con ese fin y deben probar la tecnología de transferirle combustible desde un tanque en órbita, lo que sería en 2026. "Buscamos en Marte la capacidad de los humanos de seguir explorando, es una especie de obligación", resalta para afirmar que, como se aprendió en el Programa Apolo, "la tecnología y el conocimiento que se necesita para hacer eso termina siendo crucial para avanzar la tecnología en la Tierra". "Los ordenadores en aquel momento eran cuartos gigantescos para hacer una computadora mucho menos potente que lo que tenemos en el teléfono. Desarrollar la miniaturalización de eso para meterlo en una caja en la nave porque se necesitaba, llevó al avance en computación y en los teléfonos", reflexiona.

Auge español en la carrera espacial

Considera que "España está en auge" en la carrera espacial, con "bastantes empresas que participan directamente en las misiones", como una de Tres Cantos (Madrid) que crea una caja de control del sistema térmico de la nave Orión; otras como Sener involucradas en el sistema de comunicación de la Estación Espacial Gateway o la que hace el sistema de distribución eléctrica en sus módulos. Hay muchos españoles en la agencia espacial europea (ESA, por sus siglas en inglés) y en Andalucía empresas involucrados con la NASA, en proyectos de la ESA y otros privados.

La Estación Espacial internacional la retirarán porque lleva más de 25 años operando constantemente y quieren que, en vez de la NASA, empresas privadas hagan estaciones para comprarle ese servicio: "Va a haber bastante contenido español en esas estaciones espaciales comerciales".