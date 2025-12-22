La Navidad muy fría con temperaturas hasta diez grados por debajo de lo normal en el norte

La primera semana de las fiestas navideñas de transcurrirá con un ambiente notablemente frío en toda España, con temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año, especialmente durante las horas diurnas. Según ha informado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día de Navidad las temperaturas estarán entre 5 y 10ºC por debajo de los valores normales, acompañadas de heladas nocturnas y de madrugada en amplias zonas del interior peninsular.

En cuanto a las precipitaciones, este lunes aún caerá nieve en cotas bajas del norte peninsular, mientras que a partir del martes las nevadas se concentrarán principalmente en las zonas de montaña. Las lluvias afectarán al oeste y sur de la Península, así como a puntos del área mediterránea, especialmente en Baleares y el norte de Cataluña. Aunque existe cierta incertidumbre en la predicción, se esperan precipitaciones continuadas en el archipiélago balear y en el norte catalán durante el resto de la semana, con posibles lluvias también en el este peninsular y en el Cantábrico, donde tenderán a remitir.

Las temperaturas diurnas no superarán los 10ºC en buena parte del interior de la Península, manteniéndose incluso por debajo de los 5ºC en numerosos puntos. Estos registros térmicos durante el día estarán significativamente por debajo de lo esperado para estas fechas navideñas, con diferencias de entre 5 y 10ºC respecto a los valores medios habituales.

Precipitaciones y nieve en distintas cotas durante el lunes

Del Campo ha precisado que las lluvias serán probables este lunes en el norte de Cataluña y Baleares, y continuarán en Galicia, las comunidades cantábricas y Castilla y León, extendiéndose también a zonas de montaña peninsulares. Inicialmente, la cota de nieve se situará en torno a los 800 metros, aunque subirá hasta los 1.000 o 1.200 metros en el norte, salvo en los Pirineos, donde se mantendrá en los 800 metros durante toda la jornada. En el centro y sur de la Península, la cota ascenderá hasta los 1.200 o 1.500 metros.

Martes con lluvias en el oeste y sur peninsular

Para el martes, el portavoz de AEMET ha adelantado que se producirán lluvias en Galicia y el Cantábrico, así como en el sur de Castilla y León, Extremadura y parte de Andalucía. Las precipitaciones serán más intensas en el sur de Andalucía, según la predicción meteorológica. La nieve caerá en las montañas a partir de unos 1.200 metros, cota que irá en ascenso a lo largo de la jornada. La mañana traerá heladas en zonas del norte y del centro peninsular, aunque las temperaturas subirán tanto de noche como de día. A pesar de este incremento, el ambiente continuará siendo frío y las máximas no alcanzarán los 10ºC en amplias zonas del interior.

Nochebuena con cielos más despejados en el sur

El miércoles, día de Nochebuena, amanecerá con heladas en el interior peninsular, mientras que las temperaturas diurnas seguirán su ascenso gradual. El ambiente será frío, aunque menos intenso que en jornadas anteriores. Los cielos estarán más despejados en el este y sur de la Península, mientras que en el norte predominará la nubosidad, con lluvias persistentes en el Cantábrico. También se esperan precipitaciones en el norte de Cataluña y en Baleares, y Del Campo no descarta que también se registren chubascos en el sur de Andalucía y en Ceuta y Melilla.

El día de Navidad llegará una nueva masa de aire frío

El 25 de diciembre, día de Navidad, llegará una nueva masa de aire frío a la Península que provocará un descenso térmico más acusado en la mitad norte y en el área mediterránea. La jornada comenzará con heladas en buena parte del interior peninsular, zonas que registrarán temperaturas diurnas por debajo de los 10ºC e incluso de los 5ºC en ciudades de la meseta norte. Las máximas volverán a situarse entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal, especialmente en zonas de la mitad norte del país.

Respecto a las precipitaciones, lo más probable es que se concentren en las comunidades cantábricas, aunque serán menos persistentes que en días previos. Es posible que llueva en el norte de Cataluña y en Baleares, y podría hacerlo también en el resto del área mediterránea. Del Campo no descarta que estas precipitaciones puedan penetrar hacia el interior oriental peninsular, con nieve especialmente en zonas de montaña.

Subida de temperaturas a partir del viernes 26

A partir del viernes aumenta notablemente la incertidumbre en el pronóstico meteorológico. Con la información disponible actualmente, Del Campo ha apuntado a que podrá iniciarse una subida de las temperaturas que continuaría durante el fin de semana. El viernes 26 habrá numerosas heladas, que irían perdiendo intensidad y extensión durante los días siguientes. No obstante, el ambiente frío durante el día continuaría con máximas por debajo de 10ºC en amplias zonas del interior peninsular.

El portavoz de AEMET ha indicado que la mayor probabilidad de precipitaciones se dará en el archipiélago balear, norte de Cataluña y otras zonas del área mediterránea como el este de Cataluña y la Comunidad Valenciana. De forma paralela, también podría caer lluvia en el interior oriental y en el centro peninsular. Con este ascenso térmico, lo más probable es que la nieve quede acotada a zonas de montaña.

Canarias con temperaturas suaves y nubosidad en el norte

En lo que respecta a Canarias, Del Campo ha explicado que durante los próximos días habrá nubosidad abundante en el norte de las islas. En concreto, las precipitaciones serán más probables y abundantes en el norte de las islas más montañosas. Por lo demás, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y los valores serán suaves. De esta manera, las mínimas serán de entre 15 y 17ºC y las máximas de 20 a 22ºC en zonas costeras del archipiélago canario.