Nueve comunidades en alerta por lluvias, vientos y temporal marítimo con olas de 5 metros

Nueve comunidades están este martes en alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes lluvias, vientos y/o temporal marítimo, con olas de hasta 5 metros en el caso del litoral cantábrico y gallego, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Cantabria está bajo aviso por viento y oleaje; Galicia, por lluvia y mala mar; Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias, por lluvias; Asturias y Navarra, por vientos; y País Vasco, por temporal marítimo.

Se prevé temporal marítimo que afectará al Cantábrico y a la costa gallega, por vientos marítimos de hasta 61 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros, según la Aemet, en su página web.

En cuanto a las lluvias, se acumularán más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Huelva y Cádiz, como en la costa, o la campiña gaditana y asimismo en la sevillana, y también en el Estrecho de Cádiz.

Las precipitaciones irán acompañadas de tormentas ocasionales en el litoral, con posibilidad de mangas marinas.

También las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en Canarias, están en alerta amarilla por lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibles tormentas.

Se acumularán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la provincia de Pontevedra, interior de A Coruña, Sanabria (Zamora), sur de Ávila y norte de Cáceres (Extremadura).

En el oeste y suroeste de A Coruña se recogerán más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Por otra parte, las rachas de viento serán de hasta 90 kilómetros por hora en el centro de Cantabria y valle de Villaverde y en la cordillera de Asturias y Picos de Europa, al igual que en el litoral cántabro.

En zonas como Liébana y la Cantabria del Ebro las rachas máximas serán de hasta 80 kilómetros por hora, y en la vertiente cantábrica de Navarra de 70 kilómetros por hora.