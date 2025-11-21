El papa León XIV pide a los jóvenes no politizar la Iglesia y construir "puentes en vez de muros"

El papa León XIV instó este viernes a los participantes de la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos de EE.UU. a no politizar la Iglesia y a seguir las enseñanzas de Jesús para ser personas que construyen puentes frente a muros, declaraciones realizadas en un escenario marcado por las políticas divisivas del Gobierno de Donald Trump. "Jesús también llama a sus discípulos a ser pacificadores, personas que construyen puentes en lugar de muros, personas que valoran el diálogo y la unidad en lugar de la división. Por favor, eviten usar categorías políticas para hablar de la fe. Hablen de la Iglesia. La Iglesia no pertenece a ningún partido político; más bien, ayuda a formar la conciencia", afirmó el pontífice mediante videoconferencia.

El Santo Padre, quien ha destacado por defender la dignidad de los inmigrantes y criticar el trato "extremadamente irrespetuoso" recibido en EE.UU., respondió así a una interrogante sobre sus expectativas para el futuro eclesiástico y el papel que la juventud puede desempeñar en él.

Los jóvenes como pilar del presente católico

El pontífice subrayó que los jóvenes constituyen una parte fundamental del presente y futuro de la iglesia católica, señalando que la prioridad debe ser "profundizar la amistad con Jesús", en consonancia con la experiencia vivida por sus primeros discípulos. "Esto significa conversión personal, dejar que Dios transforme nuestros corazones", añadió León XIV durante su intervención en el evento celebrado en Indianápolis.

Diálogo sobre tecnología y fe

Durante la conferencia, el Papa mantuvo un diálogo con cinco jóvenes sobre diversas temáticas como la salud mental, las relaciones interpersonales y el equilibrio entre fe y nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA). "Nada puede reemplazar la verdadera presencia humana y aunque la tecnología sin duda nos conecta, no es lo mismo que estar físicamente presentes. Debemos usarla con prudencia para que no eclipse nuestras relaciones", explicó Robert Prevost, quien mencionó a San Carlo Acutis, canonizado en septiembre, como referente del uso adecuado de la tecnología "para ayudar a las personas a crecer en su fe". El Papa también exhortó a la juventud a utilizar la IA de manera "responsable", destacando que ésta no puede sustituir a la inteligencia humana, y debe fomentar el crecimiento personal sin distraer de la educación o la vocación a la santidad.