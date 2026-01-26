El Papa pide a jueces de la Rota Romana examinar con "sumo cuidado" la nulidad matrimonial rápida que instauró Francisco

El Papa León XIV ha pedido a los jueces del tribunal de la Rota Romana, donde se tratan los recursos de nulidad matrimonial, que examinen con "sumo cuidado" las causas "aparentemente obvias" que permite el procedimiento acelerado de nulidad que implantó su predecesor, Francisco, en 2015.

Así lo ha puesto de manifiesto en una audiencia celebrada en el Palacio Apostólico por la inauguración del año judicial este lunes 26 de enero, en la que ha añadido que en todos los casos, es "el propio procedimiento debidamente tramitado el que confirma la validez o establece la necesidad de un procedimiento regular". A su juicio, la legislación sobre el matrimonio eclesiástico debe "seguir estudiándose con rigor académico y fidelidad al Magisterio". León XIV también ha pedido a los jueces de la Rota Romana que huyan de la "compasión exagerada" en las causas de nulidad matrimonial porque puede poner en peligro el equilibrio entre "la verdad y la caridad" y ha subrayado que en este tipo de procesos "debe primar la verdad".

El Pontífice ha manifestado que los jueces de la Rota no deben dejar que su capacidad de juicio se vea afectada ni por una "empatía exagerada" ni por el deseo de una "confirmación fría y rápida de la verdad". En la actividad judicial suele manifestarse una tensión entre la verdad y la caridad, según ha señalado el Papa, que es canonista de formación y que a lo largo de su trayectoria también ejerció como juez eclesiástico, según informa Vatican News. "A veces existe el peligro de que una empatía excesiva hacia las circunstancias de vida, a menudo difíciles, de los fieles conduzca a una peligrosa relativización de la verdad", ha expresado León XIV.

Asimismo, ha advertido de que este "ponerse excesivamente en el lugar de los cónyuges" puede conducir a "decisiones motivadas pastoralmente, pero sin una base sólida", ha insistido el Papa. En cualquier caso, ha insistido en que en ningún proceso deben faltar "la misericordia y el respeto incondicional hacia los fieles".

"El deseo de una confirmación fría y distante de la verdad puede hacer que en ocasiones se pasen por alto los mandamientos de la caridad, que deben estar presentes en todas las fases de un proceso", ha señalado el Obispo de Roma. En este sentido, León XIV ha instado a los jueces eclesiásticos a orientar siempre su actuación hacia la caridad, que "busca la salvación eterna en Cristo y en la Iglesia, lo cual incluye la fidelidad a la verdad del Evangelio". Además, el Papa ha explicado que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas, y ese es el horizonte "dentro del cual debe situarse toda la actividad jurídica eclesial".

Por otra parte, León XIV también ha rechazado ante los jueces la idea de que un proceso sea un conflicto entre intereses contrapuestos. A su juicio, sirve para "reconocer la verdad y la justicia en cada caso concreto". El Papa ha calificado también la fase de instrucción como decisiva. "El juez debe decidir el litigio, salvaguardando su independencia e imparcialidad, a partir de los elementos y argumentos que hayan salido a la luz en el proceso", ha explicado el Papa.

Antes de terminar la audiencia, el Papa ha reconocido la labor "alta y exigente" de los jueces de la Rota. "Estáis llamados a defender la verdad con rigor, pero no con rigidez, y a practicar la caridad sin cesar", ha dicho dirigiéndose a los jueces eclesiásticos.