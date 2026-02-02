Pradales pide "perdón" por las vacunas caducadas en el País Vasco y promete "esclarecer responsabilidades"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido este lunes perdón a las familias afectadas por la inoculación de vacunas caducadas y ha prometido hacer todo lo posible para "esclarecer responsabilidades" en el caso de que "fuera necesario".

Pradales se ha referido a esta cuestión en el discurso pronunciado en Vitoria durante el acto de inauguración del hospital MiKS, del doctor Mikel Sánchez. "Lo ocurrido con las vacunas jamás debería haber pasado. Por eso pido perdón en nombre de todo el Gobierno vasco", ha señalado el lehendakari.

Pradales ha prometido hacer todo lo que esté en su mano para que "una situación así no vuelva a repetirse" y también "si fuera necesario, para esclarecer responsabilidades". "Porque la excelencia de nuestro sistema de salud es innegociable", ha incidido.

"Actitud responsable"

El lehendakari ha manifestado que, como padre, se pone en el lugar de las familias afectadas. "Sé que os habéis sentido vulnerables, sin saber qué podría ocurrir a vuestras hijas e hijos. Y, sin embargo, habéis tenido una actitud responsable e inmejorable", ha afirmado.

Aunque en un principio se informó de que los afectados por haber recibido vacunas con la fecha de caducidad vencida eran 253, posteriormente se redujo esta cifra a 103, ya que un informe de la Agencia Española del Medicamento estableció que, pese a que en el etiquetado del lote figuraba la fecha del 31 de octubre, la fecha efectiva de caducidad se fija en un mes después, finales de noviembre.

De esta manera, todos los vacunados con sueros de ese lote en el mes de noviembre no necesitan volver a recibir la vacuna.

Además, Osakidetza descubrió posteriormente que algunos de los 103 posibles afectados no habían recibido la vacuna caducada, sino una correcta. Es el caso de quienes se inocularon segundas dosis y dosis de refuerzo, en cuyos historiales, por un error de registro, figuraba la fecha de caducidad de la primera dosis recibida.

Una vez descartadas a todas estas personas, son aproximadamente 30 los casos de pacientes que recibieron efectivamente una vacuna caducada y que ya están en proceso de revacunarse.

No obstante, en el proceso de investigación interna, Osakidetza descubrió que también se habían administrado vacunas caducadas de otros dos tipos: la triple vírica y la tetravalente, con un grupo de afectados potenciales de 78 personas.

La directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, en línea con el lehendakari, no ha descartado que puedan depurarse responsabilidades en el Departamento, en función de las conclusiones del comité de investigación creado el viernes para analizar lo sucedido.

Hoy termina la revacunación de los 30 primeros afectados

En una entrevista en ETB, Bilbao ha indicado este lunes que espera que dicho comité concluya su trabajo en este mes de febrero.

Salud espera finalizar hoy las revacunaciones de las 30 personas afectadas por la hexavalente caducada, mientras que continúa con el proceso de identificación de los 78 pacientes que han podido recibir dosis caducadas de las vacunas tetravalente y triple vírica, un proceso que espera finalizar esta semana.

Todos serán citados para contrastar las fechas de caducidad que figuran en el sistema de Osakidetza con las que constan en las cartillas de vacunación para conocer finalmente cuántos son los realmente afectados.