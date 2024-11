Se reduce notablemente el volumen de voluntarios que acude a limpiar en la zona de la dana en Valencia

El número de voluntarios que este lunes a primera hora de la mañana acude los municipios cercanos a València a ayudar en las tareas de limpieza de los efectos de la dana del martes se ha reducido notablemente.

Después del puente del 1 de noviembre, en el que miles de personas cruzaron desde primera hora los puentes que separan la capital valenciana de su pedanía de La Torre y de los municipios afectados de L'Horta Sud, este lunes, de nuevo laboral, el flujo de personas que acuden a ayudar a la misma hora ha disminuido drásticamente.

"Se ha parado un poco, sí. Como ya comienza a ser laborable...", reflexiona Sara, que lamenta que no todas las universidades hayan parado las clases. "No las han cancelado pero nos da igual, no vamos a ir", afirma.

Entre las ocho y las nueve de la mañana fueron casi todo jóvenes estudiantes quienes hicieron ese camino, aunque la pasarela ha estado siempre mucho menos concurrida que en los días anteriores.

"Se ve bastante población joven aprovechando que la universidad nos ha quitado las responsabilidades, estamos aprovechando el tiempo", explica Rodri, vecino de València y que ya estuvo el fin de semana en la zona colaborando.

"Mientras esté en nuestras manos seguiremos viniendo, pero cuando las clases vuelvan tendremos que repartir nuestras responsabilidades. Ahora hay que ver si las organizaciones nos dan libertad para poder actuar, porque tiene pinta que la ayuda va a seguir haciendo falta mucho tiempo", apunta.

La restricción de acceso tanto en vehículos particulares como a pie que decretó el sábado por la noche la Generalitat tras el acuerdo del centro de mando operativo no impidió que el domingo hubiera una 'peregrinación' masiva a estas localidades.

El domingo la presencia a primera hora de agentes de la Policía Nacional en la pasarela peatonal que ha servido de vía de acceso principal hizo que, en un primer momento, muchos voluntarios se decidieran por otros puentes cercanos. En cambio, este lunes no había presencia policial en ninguno de ellos pero el flujo era mucho más reducido.