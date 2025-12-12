La situación laboral de las personas con discapacidad mejora pero muy lentamente
Pese a lograr una mayor inserción, aún persisten brechas significativas
Una de cada cuatro personas con discapacidad en España viven solas
Los principales indicadores sobre la situación laboral de las personas con discapacidad muestran una ligera mejora, aunque aún están a mucha distancia respecto a la población sin discapacidad: la tasa de empleo aumentó 0,4 puntos, hasta el 28,9%, y la de paro bajó 1,2 puntos, hasta el 18,5%.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes la Estadística de discapacidad en el mercado laboral, que ofrece una visión integrada de participación, remuneración y trayectorias laborales de este colectivo, ya que incluye la Encuesta de población con discapacidad (2024), la de Salarios de las personas con discapacidad (2023) y la de Vida laboral de las personas con discapacidad (2023).
La población en edad laboral (16-64 años) con discapacidad reconocida ascendió a 1.941.500 personas en 2024, un 0,3% menos que en 2023: 687.500 fueron activas (un 0,4% menos que el año anterior), 560.400 ocupadas (un 1,1% más) y 127.100 paradas (un 6,6% menos).
Aunque esas cifras reflejan una mejora en la inserción laboral, persisten brechas significativas respecto a la población sin discapacidad, señala el INE.
La tasa de actividad de las personas con discapacidad (16-64 años) bajó 0,1 puntos en 2024 y se situó en el 35,4%; es menos de la mitad que la de la población sin discapacidad (el 78,5%).
La tasa de empleo se situó en el 28,9%, frente al 69,7% de la población sin discapacidad; mientras que la de paro, el 18,5%, pese a la reducción mantiene también una amplia distancia respecto a las personas sin discapacidad (11,2%).
Las mujeres, mejores datos
Las mujeres con discapacidad tienen mejores datos, tanto en tasa de actividad que creció 1,2 puntos hasta el 36,3% (el 34,7 % en hombres), como en empleo que subió 1,5 puntos y alcanzó el 29,8% (28,2% en hombres).
Por edad, el grupo de 25-44 años mostró las tasas más altas de actividad (48,6%), empleo (37,6%) y paro (22,7%). El grupo más joven, de 16-24 años, presentó una tasa de actividad del 22,7%, de empleo del 11,7% y de paro del 48,6%.
Por tipo de discapacidad, la sensorial presentó la mayor tasa de actividad (52,4%), mientras que la psíquica registró la menor (29,8%).
Salarios bajos
Respecto al salario medio anual bruto de los trabajadores con discapacidad alcanzó los 23.159 euros en 2023, un 5,1% más que en 2022. Esa cifra representó el 82,1% del salario medio de los trabajadores sin discapacidad, que es de 28.207 euros.
Aumentó más el salario de las mujeres (un 6,1% y un 4% los hombres), pero sigue más bajo: 22.191,5 euros frente a 23.853. También creció casi un punto la diferencia salarial respecto a los trabajadores sin discapacidad.
Por comunidades autónomas, presentaron mayor tasa de actividad Cantabria (45,1%) y Comunidad de Madrid (41,5%). En el lado opuesto, Canarias (28,4%) y Asturias (29,3%).
El 69,9% de los ocupados con discapacidad eran asalariados del sector privado y el 20,8% del sector público. El 83,8% tenían contrato indefinido y el 82,5% a jornada completa.
Las personas con discapacidad ganaron más en el sector Industria y Construcción (24.917 euros) que en Servicios (22.863). Son más altos los salarios de las personas con discapacidad física (24.936) y más bajos en las personas con discapacidad intelectual (16.152).
El 10% de las 33.015.200 personas mayores de 16 años con relación en la Seguridad Social tenían discapacidad reconocida.
