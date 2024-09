Suspendido en Francia el juicio por las violaciones a Gisèle Pelicot por la ausencia del principal acusado

El juicio en Aviñón por el caso contra el marido que durante 10 años drogó a su mujer para que él y decenas de hombres la violaran inconsciente ha quedado suspendido para que se constituya un equipo médico que informe al tribunal del estado real de salud del principal acusado, ausente por enfermedad.

Después de reunir a los abogados, Roger Arata, el presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse (sureste de Francia), les ha dicho que la vista se reanudará el martes a las 9.00 de la mañana con el informe sobre Dominique Pelicot que se espera de los médicos.

A partir de ahí, se tratará de determinar si las informaciones de los expertos son suficientes para determinar si el proceso puede continuar, si hay que esperar unos días más para ver la evolución del estado de salud de Dominique Pelicot, o si en razón de ese estado se tiene que aplazar todo por un largo periodo, algo que no quiere ninguna de las partes.

"Esto se está convirtiendo en una tortura china", ha subrayado Antoine Camus, uno de los abogados de la víctima de las violaciones, Gisèle Pelicot, que ha insistido en que tener que posponer el juicio "sería lo peor porque volveríamos a empezar desde 0".

En la misma línea, Stéphane Babonneau, otro de los letrados de Gisèle Pelicot, ha recordado que "desde hace una semana" se sabe que el principal acusado se queja de problemas de salud "sin que sea tratado".

Babonneau ha dicho esperar que después del informe médico encargado se pueda reanudar la vista, porque si eso no fuera posible por haber tardado en darle asistencia "sería un escándalo".

La abogada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, se ha quejado de que su cliente había alertado de sus dolencias desde hace más de una semana pero no ha empezado a recibir tratamiento más que en las últimas horas.

Zavarro ha explicado a la prensa, poco antes de que comenzara la vista, que hubo que esperar hasta ayer, domingo, para que fuera llevado al hospital para que se hiciera un escáner que ha puesto en evidencia que tiene una piedra en la vejiga y una infección renal.

Pero ha añadido que pese a ese diagnóstico fue devuelto a la cárcel, desde donde le llamó por la noche para decirle que no podría estar esta mañana en el tribunal: "No se ha quedado en el hospital en observación. No lo entiendo. Estoy estupefacta".

Para Zavarro, la posibilidad de que mañana su cliente pueda estar en el tribunal le parece "muy precipitada".

La letrada ha insistido, como en los últimos días, en que Dominique Pelicot está impaciente por declarar, en que su enfermedad no es una estratagema para impedirlo, y en que nadie quiere un aplazamiento largo.

A ese respecto, ha precisado que en caso de que se aplazara el proceso, no solicitará su puesta en libertad provisional, como tampoco lo hizo durante el periodo de instrucción, porque sabe que no se la concederían, pero también "porque la voluntad de mi cliente es seguir asumiendo su detención y estar detenido hasta el final de este proceso".

Gisèle Pelicot a las víctimas de violencia sexual: "No estáis solos"

Gisèle Pelicot envió este lunes un mensaje a otras víctimas de violencia sexual en todo el mundo para decirles: "No estáis solos".

En una breve declaración a la prensa antes de que se suspendiera la audiencia en Aviñón, Gisèle quiso agradecer las muestras de apoyo que ha recibido desde el inicio del proceso, y en particular las manifestaciones organizadas en Francia este sábado.

"Gracias a todos vosotros tengo fuerzas para llevar esta lucha hasta el final. Esta lucha que dedico a todas las personas, mujeres y hombres que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas esas víctimas, quiero decir hoy, mirad a vuestro alrededor, no estáis solos", señaló.