El Ayuntamiento garantiza que las hermandades podrán pasar por Cruz Vieja

El Ayuntamiento de Jerez ha garantizado que la Cruz Vieja estará transitable y, por ende, podrán pasar cofradías por ella tras el derrumbe de una finca en la esquina con calle Zarza. Ahora bien, las seis hermandades afectadas (Amor y Sacrificio, Angustias, Humildad, Salud de San Rafael, Yedra y El Cristo) deberán tomar una decisión al respecto a principios de la próxima semana.

Esta es la principal conclusión de la reunión que en la mañana de este sábado el gobierno municipal, con la alcaldesa, María José García-Pelayo, al frente, ha mantenido con la Unión de Hermandades y las cofradías que procesionan esta Semana Santa. En ella, el ejecutivo municipal ha comunicado que la empresa propietaria de la finca siniestrada les ha comunicado que las labores de limpieza y adecentamiento estarán listos a lo largo de la próxima semana. Por lo tanto, considera que las cofradías podrán discurrir por este punto, de ahí que sean las afectadas que sean las que decidan si pasan o no por este punto.

En este sentido, el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, explicó a Diario de Jerez que no será hasta principios de la próxima semana, previsiblemente "martes o miércoles", cuando las cofradías adopten una decisión definitiva al respecto. Todas ellas ya cuentan con una alternativa en el caso de que no se pudiera transitar por este punto u optaran por no hacerlo. En el comunicado emitido por el Ayuntamiento se apunta al respecto: "Una vez que los propietarios de este edificio finalicen con los trabajos de adecentamiento de la zona, durante la próxima semana, las hermandades afectadas podrán elegir entre el itinerario original u otro alternativo".

A día de hoy son seis hermandades que podrían variar su itinerario. En la jornada del Domingo de Ramos, las Angustias tenía previsto regresar a su capilla por Barja, Ramón de Cala y Molineros. El Lunes Santo, Amor y Sacrificio, tras pasar por la Iglesia de San Miguel, tenía establecido pasar por Barja, Ramón de Cala y Cazón para buscar por Sol su regreso a Madre de Dios. Mientras, el Martes Santo, la Salud de San Rafael había establecido volver a la zona sur tomando por buena parte del barrio de San Miguel pasando también por Barja, Ramón de Cala y Empedrada para luego visitar al Cristo de la Expiración y bajar a su barrio por la Hoyanca. En la jornada del Jueves Santo, el recorrido final de Humildad y Paciencia también podría verse afectado dado que, al igual que las Angustias, busca su recogida por Barja, Ramón de Cala y Molineros antes de llegar a la plaza de las Angustias. Mientras tanto, en la Madrugada del Viernes Santo, la Hermandad de la Yedra, en su camino de ida a la Catedral y tras salir de su capilla, toma por Empedrada para luego buscar la Corredera por Cruz Vieja y Pedro Alonso. Y la última de las afectadas es el Cristo de la Expiración, que también regresa a su capilla tomando por Barja, Ramón de Cala y Cerrofuerte.

Ahora, a principios de semana deberán decidir si se mantienen estos horarios fijados en el pleno de toma de horas celebrado el pasado 22 de marzo o bien optan por una alternativa.

Sin incidencias por el resto de obras

Por lo demás, en la reunión celebrada este sábado se aseguró también que ninguna de las obras que se están ejecutando en el centro afectarán a las salidas procesionales. De hecho, ya están prácticamente finalizadas las reurbanización de la plaza Rafael Rivero y de la plaza San Juan-calle Oliva, que están a falta de detalles. Por lo tanto, las cofradías podrán pasar por ambos espacios sin contratiempos.

Mientras tanto, en la plaza del Mercado se está habilitando un espacio para que las hermandades de los Judíos, Santa Marta y Misión Redentora puedan discurrir. Las obras en este enclave del barrio de San Mateo aún no están acabadas —el plazo de ejecución acaba en mayo— pero está interviniendo para que haya un espacio seguro en el lado izquierdo de la plaza, concretamente entre las calles Ceniza y plaza de San Mateo, para

Posible cambio en el tramo inicial del Cristo

Finalmente, la Hermandad del Cristo está barajando la posibilidad de modificar su recorrido inicial puesto que se han producido desprendimientos en un antiguo casco bodeguero situado en la calle Sancho Vizcaíno, por la que discurre en los primeros momentos de su salida procesional del Viernes Santo. No en vano, el pasado viernes fueron técnicos municipales a la zona para analizar el estado del inmueble. No obstante, y como medida de previsión, se está ultimando un recorrido alternativo para evitar pasar por este punto.