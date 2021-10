“La Universidad de Cádiz ha tenido un papel crucial en nuestras vidas”

Las zonas administrativas y de secretaría son áreas que todo estudiante debe pisar al menos una vez a lo largo de su vida universitaria. Algunos incluso no dejan de hacerlo. Bien lo saben, Mercedes Alzola y Soledad Fernández, ambas con una dilatada carrera profesional en este papel.

La primera, sigue actualmente en activo y lleva toda la vida en la secretaría, no son pocos los estudiantes que conocen a Mercedes, dado que lleva matriculando a alumnos desde los años 80 y ella los recuerda tanto como ellos a ella: “Después de las oposiciones de noviembre de 1983, las personas que aprobaron pidieron traslado por lo que quedaron plazas vacantes. Se convocaron pruebas selectivas para cubrir dichas vacantes mediante contrato administrativo de colaboración temporal. Al no convocarse oposiciones de funcionario y al extinguirse los contratos administrativos pasé a ser personal laboral fijo en el año 1987. Una vez que se convocaron oposiciones en el año 1993 saqué la plaza de funcionario de carrera. Hemos vivido muchas y diferentes etapas, sobre todo viendo los cambios que se producían, porque nunca terminas de aprender y eso es maravilloso”.

Por su parte, Soledad Fernández ha sido jefa de Administración durante 40 años, accediendo a una merecida jubilación hace poco. De hecho, comenzó en la Escuela de Empresariales y siguió en el Campus hasta ese momento: “Mi relación laboral con la entonces Escuela Universitaria de Estudios Empresariales comienza en el año 1984. Acababa de terminar la Diplomatura en Ciencias Empresariales y me presenté a unas pruebas selectivas escritas y una entrevista para optar a un contrato administrativo de colaboración temporal. Al no convocarse oposiciones de funcionario y al extinguirse los contratos administrativos pasé a ser personal laboral fijo en el año 1987. Una vez que se convocaron oposiciones en el año 1993 saqué la plaza de funcionario de carrera. En principio, el puesto a desempeñar era Jefe de Secretaria, luego cambiaron la denominación a Jefe de Administración/Secretaria. En 1994 se desdobló el cargo y yo elegí el de Jefe de Administración. Con la creación del Campus Universitario de Jerez, en el año 2004, se creó el puesto de Jefe de Gestión de Administración al que opté y lo ocupé hasta mi jubilación en noviembre de 2016”.

Sobre la importancia que ha tenido la institución en sus facetas personales y profesionales: “La Universidad de Cádiz, ha tenido un papel crucial en mi vida, en general. Mi formación académica se ha desarrollado enteramente en ella. Cursé las titulaciones de Perito Mercantil, Diplomada en Ciencias Empresariales y la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. Durante varios años compaginé trabajo y estudios. Me pasaba muchísimas horas en el Campus, con lo que pasó a ser prácticamente mi casa”, recuerda Soledad. También coincide Mercedes , destacando que “profesionalmente me he sentido realizada en todo momento. Siempre he estado rodeada de gente joven con mucha ilusión y entusiasmo por estudiar y prepararse para el futuro, lo que ha influido mucho en mi vida personal que aún después de 37 años y medio, sigue gustándome, sorprendiéndome y a la vez, aprendiendo día a día con los cambios que se producen a una velocidad vertiginosa”.

También coinciden en la gran mejora que supuso la creación del Campus Universitario de la UCA en Jerez, el cual junto a sus instalaciones supusieron un punto de inflexión tanto en la evolución de la Universidad como de la propia Jerez.