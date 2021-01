Bernie Sanders roba protagonismo en las redes sociales a Biden con sus manoplas de lana

El veterano senador por Vermont y ex candidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, o más bien sus enormes manoplas han robado este miércoles el protagonismo en Twitter a la investidura de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

Una foto de Sanders, de 79 años, sentado en una silla, como invitado frente al Capitolio, y acurrucado por el frío -nevó durante unos minutos en Washington DC- ha dado la vuelta en las redes sociales por sus grandes manoplas de lana.

Una reportera de Buzzfeed explicaba en un hilo de tuits que esas prendas que han desatado el furor de los internautas fueron un regalo hace dos años de la profesora Jen Ellis, de Essex Junction (Vermont), al senador, que las ha llevado en algunas ocasiones en el pasado. Según esta periodista, las manoplas, de tonos marrones y ocres, están hechas con lana reciclada.

Otra de las grandes protagonistas en Twitter fue la ex primera dama Michelle Obama, que acudió a la ceremonia de investidura junto a su marido, Barack Obama (2009-2017), y que ha despertado comentarios de admiración por parte de los tuiteros por lo estiloso de su ropa, jersey, pantalón y abrigo de color burdeos.

La ex presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen y nominada para ser la nueva secretaria del Tesoro también ha sido muy comentada al ser fotografiada entre los invitados envuelta en una manta, un grueso abrigo de plumas y con bufanda y guantes para pasar la ceremonia al calorcito.

El atuendo de otra persona, en este caso las zapatillas de deporte Air Jordan Dior 1s que llevaba Nikolas Ajagu, marido de la sobrina de Kamala Harris, Meena Harris, ha motivado todo tipo de comentarios humorísticos sobre a quién se le ocurre ir con ese tipo de calzado a un acto tan solemne.

Maisey Biden, Joe’s granddaughter, in the 1s Mid SisterhoodNikolas Ajagu, Kamala’s niece husband, in Dior 1sthis administration is already off to a fresh start pic.twitter.com/dDuzt2uk8R