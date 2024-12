La BBC se queja a Apple después de que su nueva IA generase un titular de noticia falso

Londres/La radiotelevisión pública británica BBC se quejó a Apple después de que una nueva función disponibe en dispositivos como iPhone, iPad o Mac, manejada por la inteligencia artificial de la compañía (Apple Intelligence), generase un titular falso sobre Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de la compañía de seguros médicos UnitedHeatlthcare Brian Thompson en Nueva York.

Según explicó la BBC este viernes, la funcionalidad que usa Apple Inteligence para resumir y agrupar notificaciones hizo que pareciera falsamente que la cadena británica había publicado un artículo en el que afirmaba que Mangione se había suicidado.

"Luigi Mangione se dispara a sí mismo", empezaba el resumen generado por la IA de Apple, junto a otras noticias sobre el derrocamiento del presidente sirio, Bachar al Asad, y una actualización sobre el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, de acuerdo con una captura de pantalla publicada por BBC.

"BBC News es el medio de comunicación más creíble del mundo. Para nosotros es esencial que nuestras audiencias puedan confiar en cualquier información publicada en nuestro nombre y eso incluye las notificaciones", dijo un portavoz de la corporación.

Asimismo, la BBC afirmó que se habían puesto en contacto con Apple "para plantear esta preocupación y solucionar el problema"; mientras que la compañía tecnológica declinó hacer comentarios.

No es el primer error

Este error parece no ser el único cometido por la nueva herramienta de Apple, pues el pasado 21 de noviembre el periodista de ProPublica Ken Schwencke subió una captura de pantalla en BlueSky con una notificación de The New York Times que afirmaba que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había sido arrestado.

Apple Inteligence está disponible en el Reino Unido desde principios de esta semana en los teléfonos iPhone con la versión de sistema iOS 18.1 o posterior, así como en iPad con versión iPadOS 18.2, y ordenadores con sistema macOS Sequoia 15.2.