OnePlus 15: un smartphone con autonomía récord y pantalla de 165 Hz para competir en la gama alta

¿Recuerdan aquello del "un, dos, tres, catorce" de U2? La banda irlandesa no está sola en eso de saltarse números. También lo ha hecho OnePlus, que ha pasado por alto otro número, curiosamente el 14, en su serie de smartphones más potentes.

Del OnePlus 13, al OnePlus 15, que la marca china avanzó a la prensa hace unas semanas en Praga y que hoy al fin ha tenido su presentación oficial. Y ese baile numérico no es un despiste, sino una decisión con la que la tecnológica quiere simbolizar que este OnePlus 15 no es una iteración más, sino un salto cualitativo en prácticamente todos los elementos que componen el smartphone.

El OnePlus 15 marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía, que con este dispositivo busca diferenciarse en el saturado mercado de la gama alta mediante tres apuestas claras: potencia de procesamiento, autonomía extendida y capacidades fotográficas profesionales.

Con el procesador Snapdragon 8 Elite, una batería de 7.300 mAh y un sistema de triple cámara de 50 megapíxeles, el terminal busca competir directamente con los buques insignia de Samsung, Apple y Google en el segmento premium del mercado.

Arquitectura de triple chip: la apuesta por el rendimiento sostenido

El corazón del OnePlus 15 es el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, el chip más reciente de la familia Elite que promete mejoras sustanciales tanto en CPU como en GPU.

Pero OnePlus ha ido más allá de simplemente integrar el procesador más potente disponible en el mercado. La compañía ha implementado lo que denomina "arquitectura de triple chip", un sistema donde tres procesadores trabajan en paralelo para repartirse tareas específicas.

Junto al Snapdragon 8 Elite, el dispositivo incorpora un chip dedicado exclusivamente a la respuesta táctil. Este componente permite una frecuencia de muestreo de 3.200 Hz, lo que se traduce en una mayor precisión al detectar toques y gestos en la pantalla. En términos prácticos, significa una respuesta más inmediata al deslizar el dedo o al pulsar botones virtuales, algo clave para videojuegos competitivos donde cada milisegundo cuenta.

OnePlus 15 / ONEPLUS

El tercer componente de esta arquitectura es un chip Wi-Fi independiente, diseñado específicamente para gestionar las conexiones inalámbricas sin sobrecargar el procesador principal. OnePlus argumenta que esta separación de funciones permite mantener conexiones más estables en entornos con múltiples redes, como aeropuertos, centros comerciales o espacios de coworking.

Refrigeración y giroscopio

Para mantener toda esta potencia bajo control, OnePlus ha desarrollado el sistema de refrigeración Cryo-Velocity 360°. El diseño integra una cámara de vapor 3D de 5.731 mm² que cubre la zona del procesador, una capa de aislamiento de aerogel -material utilizado en la industria aeroespacial- que evita que el calor se transfiera a la superficie del dispositivo y una cubierta trasera de grafito blanco que distribuye el calor de manera uniforme por todo el cuerpo del terminal.

Los jugadores encontrarán además un giroscopio personalizado con precisión de ±4000 DPS (grados por segundo), un sensor habitualmente utilizado en drones y vehículos no tripulados. Este componente detecta incluso los movimientos más sutiles de la mano, lo que permite un control más preciso en juegos de disparos en primera persona donde la puntería resulta determinante.

Una pantalla diseñada para la fluidez visual

OnePlus ha sido tradicionalmente una marca que ha cuidado especialmente el apartado de las pantallas, y el OnePlus 15 mantiene esa tradición. El dispositivo monta un panel LTPO de 1.5K con tasa de refresco de 165 Hz y 6,78 pulgadas de diagonal, convirtiéndose en la primera pantalla de estas características en el mercado de smartphones Android.

La tasa de refresco de 165 Hz supone un salto considerable respecto a los 120 Hz que se han convertido en estándar en la gama alta. En la práctica, esto significa que la pantalla actualiza la imagen 165 veces por segundo, generando transiciones más suaves al desplazarse por menús, redes sociales o páginas web. Algunos juegos como Call of Duty Mobile, Brawl Stars o Clash of Clans ya ofrecen soporte nativo para esta tasa de refresco, permitiendo una experiencia de juego más fluida.

OnePlus 15 / ONEPLUS

La tecnología LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) permite que la pantalla ajuste dinámicamente su tasa de refresco según el contenido que se esté visualizando, lo que ayuda a optimizar el consumo energético. Cuando se visualiza una imagen estática o se lee un texto, la pantalla puede reducir su frecuencia de actualización para ahorrar batería.

En cuanto a brillo, el panel alcanza un máximo de 1.800 nits en modo HBM (High Brightness Mode), una cifra que garantiza buena visibilidad incluso bajo luz solar directa. En el extremo opuesto, la pantalla puede reducirse hasta 1 nit para la visualización nocturna sin forzar la vista. El panel cuenta además con certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, que incluye funciones como recordatorios de confort visual y un modo específico para juegos que ajusta la saturación del color con el objetivo de reducir la fatiga ocular durante sesiones prolongadas.

Autonomía extendida: la batería de 7.300 mAh

Una de las especificaciones que más llamará la atención de los usuarios es la batería de 7.300 mAh, la de mayor capacidad en la historia de OnePlus. Para poner esta cifra en perspectiva, la mayoría de smartphones de gama alta actuales rondan los 5.000 mAh, lo que supone un incremento de más del 40% en capacidad.

La clave de esta mayor autonomía sin aumentar excesivamente el grosor del dispositivo reside en la tecnología Silicon NanoStack, que incorpora un 15% de contenido de silicio en el ánodo de la batería. El silicio permite almacenar más energía en el mismo espacio que el grafito tradicional, aumentando la densidad energética. OnePlus afirma que esta batería mantiene más del 80% de su capacidad tras cuatro años de uso diario, y que es capaz de funcionar a temperaturas de hasta -20°C sin degradación significativa del rendimiento.

Por lo que se refiere a velocidades de carga, el OnePlus 15 es compatible con carga rápida SuperVooc de 120 W mediante cable, que permite completar la carga del 0 al 100% en 39 minutos. También incluye carga inalámbrica AirVooc de 50 W, una potencia considerable para carga sin cables que sitúa al dispositivo entre los más rápidos del mercado en esta modalidad.

OnePlus 15 - Bypass Charging / ONEPLUS

Para los jugadores habituales, OnePlus ha incorporado una función denominada Bypass Charging que resulta especialmente interesante. Este sistema permite que, cuando el teléfono está conectado a la corriente durante una sesión de juego, la energía alimente directamente el dispositivo sin pasar por la batería. De esta forma se evita el sobrecalentamiento de la batería durante el juego intensivo y se alarga su vida útil a largo plazo.

Triple cámara de 50 megapíxeles con procesamiento computacional

El apartado fotográfico del OnePlus 15 se estructura en torno a tres sensores de 50 megapíxeles, una configuración que busca ofrecer versatilidad sin sacrificar calidad en ninguno de los objetivos. La cámara principal incorpora estabilización óptica de imagen (OIS) para reducir el efecto de las vibraciones de la mano, especialmente útil en condiciones de poca luz o al grabar vídeo en movimiento.

El sensor ultra gran angular, además de capturar paisajes amplios, integra autoenfoque que le permite funcionar también como objetivo macro para fotografiar objetos a muy corta distancia.

El tercer sensor es un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5 aumentos, que puede extenderse hasta 7x manteniendo calidad fotográfica mediante técnicas de interpolación.

OnePlus 15 Ultra Violet / ONEPLUS

Pero más allá del hardware, OnePlus ha desarrollado el algoritmo DetailMax Engine, un sistema de fotografía computacional que procesa las imágenes aplicando diferentes técnicas según la escena.

El modo Ultra Clear de 26 megapíxeles combina información de múltiples capturas para generar fotografías con mayor detalle en condiciones de buena iluminación. Clear Burst está diseñado para capturar sujetos en movimiento manteniendo la nitidez, mientras que Clear Night Engine optimiza las tomas nocturnas reduciendo el ruido digital y aumentando la claridad en zonas oscuras.

Vídeo 4K a 120 fps

En el terreno del vídeo, OnePlus posiciona el terminal como una herramienta para creadores de contenido. El dispositivo permite grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo con Dolby Vision, un formato HDR que mejora el rango dinámico y la reproducción del color.

Además, incorpora soporte para formato LOG, utilizado habitualmente en producción audiovisual profesional, que permite una mayor flexibilidad en la corrección de color durante la postproducción.

Las previsualizaciones LUT (Look-Up Table) en tiempo real permiten visualizar el resultado final mientras se graba, facilitando el trabajo de quienes crean contenido directamente desde el smartphone.

OxygenOS 16 y la integración de la inteligencia artificial

El software que acompaña al OnePlus 15 es OxygenOS 16, la última versión del sistema operativo de OnePlus basado en Android. La principal novedad es la integración de funciones de inteligencia artificial diseñadas para facilitar tareas cotidianas relacionadas con la organización de información y la productividad.

El centro de esta experiencia es AI Plus Mind, una función accesible mediante una tecla física dedicada denominada Plus Key. Este botón permite capturar instantáneamente cualquier contenido que aparezca en pantalla -ya sea un artículo, una imagen, una nota o un mensaje- y almacenarlo en una base de datos unificada llamada Mind Space. El sistema organiza automáticamente estos contenidos agrupándolos por temas o contextos relacionados.

OnePlus 15 / ONEPLUS

La integración más interesante llega a través de Google Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google. Gemini puede conectarse a Mind Space para acceder a toda la información que el usuario ha ido guardando, lo que le permite ofrecer respuestas y sugerencias personalizadas basadas en ese contexto. Por ejemplo, si un usuario ha guardado varios artículos sobre destinos turísticos, restaurantes y actividades, puede pedirle a Gemini que genere un itinerario de viaje completo utilizando esa información previamente almacenada.

Además de Plus Mind, OxygenOS 16 incorpora otras herramientas basadas en IA:

AI Writer genera textos, resúmenes automáticos, tablas de datos, mapas mentales e incluso redacta comentarios para redes sociales.

genera textos, resúmenes automáticos, tablas de datos, mapas mentales e incluso redacta comentarios para redes sociales. AI Recorder transcribe reuniones en tiempo real e identifica a los diferentes hablantes para facilitar el seguimiento de conversaciones.

transcribe reuniones en tiempo real e identifica a los diferentes hablantes para facilitar el seguimiento de conversaciones. AI Portrait Glow mejora automáticamente las fotografías tipo retrato ajustando la iluminación y otros parámetros.

OnePlus ha llegado a un acuerdo con Google para ofrecer a los compradores del OnePlus 15 una prueba gratuita de tres meses de Google AI Pro, un servicio de suscripción que amplía las capacidades de Gemini, aumenta los límites de uso en herramientas como NotebookLM e integra el asistente con aplicaciones como Gmail y Google Docs.

En el plano del rendimiento del sistema, OxygenOS 16 incorpora la tecnología Parallel Processing 2.0, que optimiza el cambio entre aplicaciones y mejora la multitarea. La interfaz incluye animaciones que intentan anticipar visualmente los movimientos del usuario para generar una sensación de mayor fluidez en la navegación.

Diseño minimalista y resistencia certificada

OnePlus ha trabajado el diseño del modelo 15 buscando un equilibrio entre estética minimalista y ergonomía práctica.

El módulo de cámaras trasero mantiene la distribución geométrica característica de la marca, mientras que en la parte frontal destaca la reducción de los marcos a tan solo 1,15 mm.

Esta delgadez de los bordes se consigue mediante la tecnología LIPO (Low Injection Pressure Over-molding), que maximiza la superficie de pantalla sin comprometer la estructura del dispositivo.

El cuerpo presenta un marco plano con bordes ligeramente redondeados y una distribución de peso equilibrada 50/50 entre la mitad superior e inferior, lo que según OnePlus mejora la sensación al sostener el terminal con una mano.

OnePlus 15 Infinite Black / ONEPLUS

El dispositivo está disponible en tres acabados:

Infinite Black con vidrio mate antirreflectante.

con vidrio mate antirreflectante. Sand Storm con marco tratado mediante MAO, un proceso de oxidación electrolítica que según el fabricante aumenta la dureza 3,4 veces respecto al aluminio convencional.

con marco tratado mediante MAO, un proceso de oxidación electrolítica que según el fabricante aumenta la dureza 3,4 veces respecto al aluminio convencional. Ultra Violet, con un recubrimiento de doble textura que varía según la incidencia de la luz.

Uno de los aspectos que diferencia al OnePlus 15 de muchos competidores es su nivel de protección certificado. El terminal cuenta con las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, el conjunto más completo de protecciones disponible actualmente en smartphones.

Estas certificaciones garantizan resistencia al polvo en suspensión, inmersión en agua dulce hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos, y protección contra chorros de agua a alta presión (100 bares) y temperatura elevada (hasta 80°C).

Esta última certificación, poco común en dispositivos de consumo, está pensada originalmente para equipos industriales que necesitan ser limpiados con vapor o agua a presión.

Precio, disponibilidad y accesorios

OnePlus 15 está ya disponible en España en dos configuraciones: 12+256GB, por 979 euros, y 16+512GB, por 1.129 euros.

está en España en dos configuraciones: 12+256GB, por 979 euros, y 16+512GB, por 1.129 euros. OnePlus lanza además accesorios premium para mejorar la funcionalidad y ofrecer protección integral, como fundas en diferentes diseños, un cristal templado anti-reflejos y una nueva batería externa de 10.000 mAh.