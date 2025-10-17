OnePlus actualiza su sistema operativo, OxygenOS 16, con funciones de inteligencia artificial integradas

OnePlus ha presentado OxygenOS 16, la nueva versión de su sistema operativo para teléfonos móviles y tablets, que incorpora herramientas de inteligencia artificial diseñadas para adaptarse al comportamiento de cada usuario.

El OnePlus 15 será el primer dispositivo de la compañía que incluirá este sistema de fábrica.

"OxygenOS 16 marca un cambio de paradigma en la forma en que los smartphones interactúan con los usuarios", ha señalado Arthur Lam, director de OxygenOS y Estrategia de IA en OnePlus.

"Esta filosofía refleja nuestro compromiso de crear tecnología que no solo responda a comandos, sino que comprenda y se adapte a cada individuo", ha añadido el directivo.

Plus Mind y la gestión inteligente de contenidos

La actualización introduce Plus Mind, un asistente que identifica contenidos en pantalla y los organiza en un espacio unificado llamado Mind Space.

OnePlus - OxygenOS 16 - Plus Mind

El sistema funciona mediante la tecla Plus Key (que también puede configurarse para activar la linterna, la cámara, la traducción, el modo No Molestar o el cambio entre perfiles de sonido) o deslizando tres dedos hacia arriba en la pantalla.

Plus Mind interpreta el contexto de los contenidos almacenados. Puede extraer automáticamente fechas y horarios de carteles de eventos y sugerir añadirlos al calendario.

También realiza capturas largas que preservan el contenido completo de páginas extensas y lo organizan de forma estructurada dentro de Mind Space.

Integración con Google Gemini

OxygenOS 16, basado en la última versión de Android, integra Google Gemini, que accede a la información almacenada en Mind Space para ofrecer respuestas personalizadas.

Según ejemplos proporcionados por la compañía, un usuario puede solicitar al asistente: "Basándote en mi contenido de diseño de interiores en Mind Space, ayúdame a elaborar un plan de decoración para mi hogar", y Gemini generará un plan detallado utilizando el contenido guardado previamente.

Herramientas de productividad y creación

El sistema incluye una suite de funciones basadas en inteligencia artificial, tanto de productividad como de creación y edición de imágenes y vídeos.

AI Efficiency está diseñada para mejorar la productividad, mientras que AI Writer proporciona herramientas para crear contenido, incluidos mapas mentales, gráficos y subtítulos para redes sociales.

Por su parte, AI Scan convierte la cámara en un escáner que transforma documentos, pizarras o recibos en archivos PDF editables de forma instantánea.

En el apartado fotográfico, AI Portrait Glow mejora retratos en diferentes condiciones de iluminación y AI Perfect Shot realiza una optimización inteligente de fotografías.

La función AI PlayLab ofrece acceso anticipado a herramientas experimentales: YumSee convierte texto en imagen, y Party Up transforma fotografías grupales en vídeos con ambiente de fiesta.

Mejoras de rendimiento y conectividad

En cuanto al rendimiento, OxygenOS 16 incorpora Parallel Processing 2.0, una tecnología de procesamiento de animaciones en paralelo que permite iniciar nuevas animaciones antes de que se completen acciones previas, lo que se traduce en transiciones más fluidas entre aplicaciones y gestos de navegación.

El sistema mejora la conectividad entre dispositivos con compatibilidad total para ordenadores Windows y Mac, además de mejoras en la integración con el ecosistema de Apple, según ha informado la compañía.

Personalización y diseño

El diseño permite personalizar animaciones para la pantalla de bloqueo y el cajón de aplicaciones, e incorpora MotionPhotos dinámicas con efecto de profundidad para fondos de pantalla.

Fluid Cloud, un panel interactivo situado en la parte superior de la pantalla, muestra alertas y actualizaciones en directo de aplicaciones de terceros como Spotify, servicios de comida a domicilio y plataformas deportivas.

La interfaz incorpora efectos de desenfoque gaussiano, esquinas redondeadas y elementos translúcidos en los ajustes rápidos, la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones.

Las aplicaciones nativas como Reloj y Calculadora incluyen retroalimentación óptica mejorada.

Seguridad y versión para tablets

En materia de seguridad, OxygenOS 16 introduce Private Computing Cloud, que la compañía presenta como la primera solución de seguridad integral de Android que protege tanto el procesamiento de GPU como el de CPU, manteniendo los datos sensibles protegidos en la nube.

Para tablets, la actualización rediseña la pantalla de inicio con iconos escalables y un dock que soporta hasta 18 aplicaciones.

Open Canvas permite usar hasta cinco aplicaciones simultáneamente y la integración con ordenadores Windows incluye un trackpad virtual que permite controlar el ordenador directamente desde el tablet, además de transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar.

La aplicación de fotos incorpora edición de vídeo para recortar clips, añadir música o subtítulos, y convertir vídeos en MotionPhotos.

Disponibilidad