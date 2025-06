La relación entre Microsoft y OpenAI se tensa en pos del liderazgo en la inteligencia artificial

Nueva York/Una de las alianzas más importantes en el campo de la inteligencia artificial (IA), la de gigante tecnológico Microsoft y OpenAI, una de las empresas pioneras en esta tecnología, parece peligrar y depende ahora de unas tensas negociaciones entre ambos colosos, de acuerdo con la prensa especializada.

Microsoft ha invertido 13.000 millones de dólares en OpenAI desde 2019, pero actualmente no posee acciones de la empresa sin ánimo de lucro, sino que recibe una parte de las ganancias futuras.

Ambas compañías llevan meses en conversaciones para modificar su alianza, y OpenAI necesita la aprobación de Microsoft para avanzar con la reestructuración corporativa, que prometió a sus recientes inversores, para su conversión en una empresa con fines de lucro. Mientras, la aprobación de Microsoft para la conversión es clave para que OpenAI pueda recaudar más fondos y salir a bolsa.

OpenAI está bajo presión para llevar a cabo esta conversión para que se lleve a cabo una inversión prevista de 30.000 millones de dólares del banco japonés SoftBank.

Disputas aireadas en la prensa

De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), las negociaciones han sido tan difíciles que, en las últimas semanas, los ejecutivos de OpenAI han barajado acusar a Microsoft de comportamiento anticompetitivo durante su alianza.

Se trata de una táctica arriesgada que podría ser contraproducente, ya que una mayor supervisión gubernamental podría recaer finalmente sobre la propia OpenAI, apunta este martes el medio especializado Axios. Según WSJ, Microsoft solicita una participación mayor de la que OpenAI está dispuesta a otorgar.

Por su parte, de acuerdo con The Information, OpenAI quiere que Microsoft renuncie a sus derechos sobre futuras ganancias a cambio de una participación de aproximadamente un 33% en la empresa reestructurada.

La versión oficial que ambas empresas consensuaron en las últimas horas para enviar a medios especializados es que tienen "una colaboración productiva a largo plazo que ha proporcionado increíbles herramientas de IA para todos". "Las conversaciones están en curso y somos optimistas de que seguiremos construyendo juntos durante los próximos años", destacaron las empresas.

Microsoft tiene acceso a toda la tecnología de OpenAI

Otro punto de fricción es si Microsoft tendría acceso a la propiedad intelectual de Windsurf, una empresa de programación que OpenAI adquirió el mes pasado. Un acuerdo firmado en 2023 indica que Microsoft tiene acceso a toda la tecnología de OpenAI, incluyendo la que obtenga mediante adquisición.

OpenAI señaló que ambas compañías podrían ahorrarse problemas regulatorios si Microsoft no tiene acceso a Windsurf, dado que ya posee un producto de la competencia, GitHub.

Pese a la alianza entre las dos empresas, las compañías también han seguido siendo rivales que, en muchos casos, ofrecen servicios de IA que compiten entre sí.

Ambas empresas buscan crear una inteligencia artificial general (IAG, en inglés AGI), un hipotético sistema que supera las capacidades del cerebro humano y que por ahora solo existe en la ciencia ficción, pero que, según los expertos, podría llegar en la próxima década.

Microsoft ha ampliado su equipo de IA con destacadas figuras del gremio como Mustafa Suleyman -cofundador de DeepMind- y Jay Parikh, ex jefe global de ingeniería de Facebook (ahora Meta) y ex director ejecutivo de Lacework. También ha ampliado su oferta de modelos no OpenAI a través de Azure y Grok, de xAI.

OpenAI, por su parte, que antes obtenía toda su capacidad de cómputo de Microsoft, ha optado por diversificarse, primero con su proyecto Stargate con Oracle y SoftBank y, más recientemente, con un acuerdo con Google para utilizar también su nube.