Samsung Galaxy Z Flip7: el plegable compacto se renueva con más IA, mejor pantalla exterior y una batería ampliada

Junto al Galaxy Z Fold7, Samsung continúa apostando por el formato plegable en su vertiente más compacta con el nuevo Galaxy Z Flip7, una evolución que refuerza su atractivo entre quienes buscan un smartphone potente, ligero y con un diseño diferencial.

El nuevo dispositivo incorpora mejoras en prácticamente todos los frentes: más batería, mejor cámara, mayor resistencia y una pantalla exterior FlexWindow que, por primera vez, se extiende de borde a borde.

A ello se suma la integración de funciones avanzadas de inteligencia artificial multimodal, que aportan nuevas formas de interacción desde la pantalla externa y amplían las posibilidades del ecosistema Galaxy.

Una FlexWindow más grande, útil y brillante

El cambio más visible en el Galaxy Z Flip7 es su nueva pantalla exterior de 4,1 pulgadas, la mayor hasta ahora en la serie Flip. Un panel Super Amoled que ahora abarca todo el frontal plegado, con una usabilidad de borde a borde que permite escribir mensajes, consultar la agenda, interactuar con widgets o hacer selfies sin necesidad de abrir el dispositivo.

Además, esta FlexWindow ofrece un brillo máximo de 2.600 nits -lo que facilita su uso en exteriores-, incorpora la tecnología Vision Booster y mantiene una frecuencia de refresco de 120 Hz, idéntica a la de la pantalla interior, para una navegación fluida. La pantalla principal, por su parte, es una Dynamic Amoled 2X de 6,9 pulgadas, orientada a ofrecer una experiencia envolvente cuando el dispositivo está abierto.

Samsung Galaxy Z Flip7

Más delgado, más resistente, más portátil

Con un diseño optimizado, el Galaxy Z Flip7 se convierte en el modelo más fino de la gama, con 13,7 mm de grosor plegado y un peso de apenas 188 gramos, características que lo sitúan entre los smartphones plegables más ligeros del mercado.

La estructura también ha sido reforzada para mejorar su durabilidad. La bisagra Armor FlexHinge se ha rediseñado y utiliza nuevos materiales para asegurar un pliegue más suave y resistente al uso diario. Por su parte, el marco del dispositivo está construido en Armor Aluminium y tanto la cubierta como la trasera están protegidas por Corning Gorilla Glass Victus 2, una combinación que refuerza su resistencia ante golpes y caídas.

Potencia en tamaño de bolsillo

Pese a su tamaño compacto, el Galaxy Z Flip7 ofrece especificaciones de gama alta. Incorpora el nuevo procesador de 3 nanómetros optimizado para Galaxy, que promete mejoras en el rendimiento de la CPU, la GPU y la NPU con respecto a la generación anterior. Eso se traduce en una mayor fluidez en el uso diario, así como en una gestión más eficiente de las funciones de inteligencia artificial que incorpora el dispositivo.

Una de las novedades destacadas es la llegada de Samsung DeX al formato Flip. Esta funcionalidad permite transformar el smartphone en un entorno de escritorio completo conectándolo a una pantalla externa, con interfaz adaptada para tareas de productividad y multitarea.

En cuanto a autonomía, el Galaxy Z Flip7 incluye una batería de 4.300 mAh, la mayor integrada en un modelo Flip hasta la fecha. Samsung estima que puede ofrecer hasta 31 horas de reproducción de vídeo con una sola carga, lo que amplía su capacidad de uso a lo largo del día sin necesidad de recarga frecuente.

Inteligencia artificial directamente en la FlexWindow

La integración de la Galaxy AI juega un papel central en el Galaxy Z Flip7. Muchas de sus funciones pueden ejecutarse directamente desde la FlexWindow, sin necesidad de abrir el dispositivo.

Entre ellas se incluye la compatibilidad con Gemini Live, el asistente conversacional de Google, que permite realizar búsquedas por voz, establecer recordatorios, planificar viajes o interactuar con otras apps sin utilizar las manos.

Samsung Galaxy Z Flip7

La cámara también se beneficia de esta integración. Gracias a la función Camera Share en Gemini Live, el usuario puede obtener asistencia en tiempo real simplemente apuntando con la cámara, algo útil tanto para tareas cotidianas como para viajes. A ello se suma Now Bar, una nueva barra de estado que muestra el progreso de apps como podcasts, música o trayectos en apps de movilidad, y Now Brief, que centraliza notificaciones, recordatorios y datos del calendario en un solo vistazo desde la pantalla exterior.

También se amplía la personalización de la FlexWindow. Ahora es posible adaptar emojis, colores, widgets y fondos con una estética que se ajusta automáticamente al contenido, incluso modificando la posición del reloj para no interferir con las imágenes.

Un estudio para selfies, sin necesidad de abrir el móvil

El Galaxy Z Flip7 potencia su perfil como dispositivo ideal para fotografía espontánea, especialmente en el terreno de los selfies y retratos, donde su diseño plegable y su nueva pantalla exterior juegan a favor.

El sistema de cámara trasera incluye un sensor gran angular de 50 megapíxeles y otro ultra gran angular de 12 megapíxeles, que ofrecen buenos resultados tanto de día como en condiciones de baja iluminación. El modo Noche ha sido optimizado, al igual que el procesado con HDR de 10 bits, que proporciona más profundidad de color y mejor reproducción del contraste en vídeo.

Novedades como el Zoom Slider permiten ampliar o reducir la imagen desde la FlexWindow con un simple gesto, mientras que la Vista previa dual muestra la composición en directo para que tanto el fotógrafo como el sujeto puedan ver el encuadre. La IA también colabora en el postprocesado, con funciones como el Asistente de retratos y efectos creativos para mascotas y escenas urbanas.

Seguridad reforzada y nueva edición: Galaxy Z Flip7 FE

Como el resto de dispositivos presentados por Samsung, el Galaxy Z Flip7 incorpora mejoras en seguridad pensadas para el entorno móvil interconectado. Entre ellas destaca el sistema KEEP de almacenamiento cifrado para aplicaciones sensibles, la actualización de Knox Matrix con funciones proactivas de privacidad, y la integración de criptografía poscuántica en conexiones Wi-Fi para proteger el intercambio de claves incluso en redes públicas.

Junto al modelo principal, Samsung ha anunciado también el Galaxy Z Flip7 FE, una edición que conserva el diseño plegable, una pantalla principal de 6,7 pulgadas y cámara de 50 MP, pero con prestaciones ligeramente reducidas y un precio más contenido.

Precios y disponibilidad

Todos los nuevos dispositivos presentados por Samsung están ya en precompra en su web y llegarán al mercado el 25 de julio. En el caso de la serie Galaxy Z Flip7, con estos precios:

Galaxy Z Flip7 512 GB: 1.329 euros.

1.329 euros. Galaxy Z Flip7 256 GB: 1.209 euros.

1.209 euros. Galaxy Z Flip7 FE 256 GB: 1.059 euros.

1.059 euros. Galaxy Z Flip7 FE 128 GB: 999 euros.

Hay disponibles además distintas ofertas de lanzamiento en la web de Samsung.