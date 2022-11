Paco León desata la ira de los gallegos

Paco León ha realizado una comparativa que no ha sentado nada bien a los gallegos. El actor de 48 años, en el podcast de La Script con María Guerra, ha llevado a cabo una curiosa descripción de su último personaje, Damián, el cual interpreta en la película No mires a los ojos, de Félix Viscarret. El intérprete se ha referido a su personaje como un hombre "casi gallego", dando a entender que se trata de una persona muy cerrada. Las declaraciones han provocado un aluvión de críticas al entender los gallegos que se les ha nombrado de manera peyorativa.

Esta semana charlamos con @pacoleonbarrios, un rarito, guapo y listo que estrena el viernes 'No mires a los ojos', la adaptación cinematográfica de la novela de Juan José Millás dirigida por Félix Viscarret. Hoy a partir de las 20h en Spotify y en YouTube 📲💘 pic.twitter.com/nboeGa3RsL — La Script (@LaScript) November 3, 2022

El actor y director ha descrito a su personaje de la siguiente forma: “Agradezco mucho que me llamaran a mí para hacer de Damián, porque es un personaje que tiene muy poco que ver con las cosas que he hecho antes, que son personajes más extrovertidos. Más allá de la comedia o no, pero son personajes simpáticos, extrovertidos, y este es muy para adentro. Este es una persona casi gallega, y que tiene una pedradita dada”, ha explicado en La Script.

La respuesta a modo de comparación ha dejado sin palabras a María Guerra. Pero, la equivocación del actor no ha quedado ahí. “¿Pero se entiende, no? Una persona que tiene ahí una galleguez, ¿sabes? Que tiene algo para adentro”, ha reiterado. Las palabras se han tomado como una crítica hacia la forma de ser de los gallegos. Por ello, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios criticando la desafortunada comparación del actor. Algunos de ellos han sido del tipo: “Otro ídolo que cae esta noche”, “¿qué estudios tiene Paco León?” o “dan ganas de llorar pensar que, supuestamente, pertenece al mundo cultural”.