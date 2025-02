Esta actriz surcoreana ha fallecido a los 24 años, estupor entre los espectadores de Netflix

En este fin de semana se ha sabido que la actriz surcoreana Kim Sae-ron ja falleció a la edad de 24 años. Nacida el 31 de julio de 2000, Kim Sae-ron se convirtió en una figura prominente en la industria del entretenimiento surcoreano desde muy temprana edad y hay proyectos suyos pendienes de estreno en Neflix.

Sae-ron debutó como actriz infantil en 2009 con la película A Brand New Life, donde su interpretación fue ampliamente elogiada, estableciendo su carrera desde entonces. A los nueve años, ya había captado la atención del público y la crítica con su papel en esta cinta.

En The Man from Nowhere (2010): Interpretó a una niña secuestrada, papel que le valió reconocimiento internacional y varios premios. Esta película fue crucial para afianzar su lugar en el cine surcoreano. El vecino (2012), A Girl at My Door (2014) y Snowy Road (2017) son otras producciones donde su talento y versatilidad se mostraron de manera prominente.

En televisión, destacó en series como Hi! School: Love On (2014), El espejo de la bruja (2016), y Love Playlist (2017-2023). Su última aparición notable fue en la serie de Netflix Bloodhounds (también conocida como Perros de caza en español), donde, aunque su participación fue reducida debido a problemas personales, dejó una huella significativa.

En 2022 esta joven actriz se vio rodeada en la polémica por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que afectó significativamente su carrera. Este incidente llevó a que perdiera contratos y enfrentara un período de ostracismo en la industria, obligándola a trabajar en una cafetería mientras intentaba recuperarse profesionalmente.

Kim Sae-ron fue encontrada sin vida en su residencia en Seúl este domingo. Un amigo cercano, preocupado por su ausencia en una reunión programada, alertó a la policía. Hasta ahora, no se han encontrado signos de violencia o ingreso forzado, y las autoridades están investigando las circunstancias de su muerte sin descartar ninguna hipótesis. No se descarta nada por el momento.

La noticia de su fallecimiento ha generado una gran conmoción tanto entre fans como en la industria del entretenimiento surcoreano. En redes sociales y medios de comunicación, se han publicado numerosos mensajes de condolencia, lamentando la pérdida de una actriz tan joven y prometedora.

La presión social y mediática que enfrentan los artistas en Corea del Sur está en el punto de mira sobre este trágico evento.