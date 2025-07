A sus 33 año Tommy Cash, rapero, cantante, bailarín y artista visual nacido en Tallin, Estonia, se ha convertido en una sensación internacional gracias a su estilo audaz, provocador y lleno de humor como el que mostró en su 'performance' en el Festival de Eurovisión. Con su canción Espresso Macchiato, que representó a Estonia en Eurovisión 2025 y quedó en tercer lugar, Tommy Cash ha captado la atención del mundo. Pudo haber ganado el festival de no haber sucedido por segundo año un interesado televoto en favor de Israel. Pero, ¿dónde está ahora y qué está haciendo en este verano de 2025?

Tomas Tammemets, conocido artísticamente como Tommy Cash (o TOMM¥ €A$H, con un estilo que refleja su excentricidad), nació el 18 de noviembre de 1991 en Kopli, un barrio humilde de Tallin. De orígenes entre ucraniano, kazajo, ruso y estonio, Tommy creció en un entorno modesto, donde su pasión por el arte callejero, como el grafiti, lo llevó a meterse en más de un lío con la policía estonia.

No terminó la secundaria, pero eso no le impidió construir una carrera diversa y exitosa. Es un artista polifacético: rapea, canta, baila, crea instalaciones artísticas y desfila en pasarelas de moda para marcas como Rick Owens y Maison Margiela. Su música, cantada en inglés con un acento distintivo, mezcla ritmos electrónicos, hip-hop y pop, a menudo con letras subidas de tono y videoclips que no pasan desapercibidos por su extravagancia.

Tommy Cash durante la actuación Eurovisión 2025 / EFE

Tommy scon Espresso Macchiato ofrece una canción satírica universal que juega con estereotipos italianos (espaguetis, café, mafia) y que, aunque generó controversia en Italia, se ha convertidoó en un éxito viral, alcanzando millones de reproducciones en Youtube on en Spotify. Su estilo, descrito por revistas como Vogue como “rebelde y surrealistamente divertido” lo ha convertido en un personaje popular especialmente para los niños de media Europa.

Este verano de 2025 encuentra a Tommy Cash en plena actividad, consolidando su fama tras su paso por Eurovisión y preparando una ambiciosa gira europea. El estonio está aprovechando esta temporada para participar en festivales de música y eventos de moda, mientras sigue generando titulares por su estilo provocador y su capacidad para mantenerse en el centro de la conversación con su estribillo viral, "mio amore, mio amore...".

Cash ha estado presente en varios eventos musicales durante el verano. Por ejemplo, según información de Reddit y Songkick, actuó el 31 de julio en el festival Õllesummer en Estonia, un evento importante en su país natal. Volivó a destacar entre sus fans, alabando su energía en el escenario. Tommy está confirmado para actuar en el Plissken Festival en Grecia el 13 de septiembre, un evento que, aunque no forma parte oficialmente de su gira, revela que es uno de los fichajes para animar cualquier festival.

Más allá de la música continúa explorando su faceta como artista visual. Ha expuesto sus obras en museos como el KUMU en Tallin y el Meudon en París, aunando referencias de la cultura pop con mensajes sobre la liberación sexual y la positividad corporal. Está trabajando en nuevas colaboraciones, incluyendo una reciente con el expulsado representante neerlandés de Eurovisión 2024, Joost Klein, titulada United by Music, canciñon ue critica a la Unión Europea de Radiodifusión tras la descalificación de Klein en 2024 y el contexto actual del organismo, de la UER (EBU en inglés).

Tommy no solo brilla en los escenarios, sino también en las pasarelas. Ha desfilado para diseñadores como Rick Owens y Marine Serre, y en 2022 sorprendió en la Semana de la Moda de París con actuaciones artísticas que incluyeron desde llevar un tanga en la pasarela hasta tejer en primera fila en un desfile de Loewe. En este verano post Eurovisión sigue colaborando con marcas de moda y generando contenido viral en redes sociales, donde su sentido del humor y su estética extravagante lo mantienen en el radar de millones de seguidores.

En definitiva, Tommy Cash está centrado especialmente en los detalles de su gran gira europea de 2025, que comenzará en septiembre y lo llevará por países como Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia y, por supuesto, España. Además del esperado Espresso Macchiato el público coreará éxitos anteriores como Winaloto.

¿Cuándo actúa Tommy Cash en España?

Tommy Cash estará en España en noviembre.

-El 26 de noviembre de 2025: Barcelona, en la sala La 2 de Apolo. El concierto comenzará a las 20:30. Este evento promete ser una experiencia electrizante en una de las salas más emblemáticas de la ciudad

Y el 27 de noviembre de 2025: Madrid, en la sala Mon. Con el mismo horario (también a las 20:30), Tommy llevará su espectáculo provocador y vibrante a la capital.