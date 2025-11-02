Claves de las audiencias de octubre: Antena 3, primera e imbatible, La 1 segunda sin rival

Antena 3 es aún más líder de audiencia al finalizar octubre. La cadena de Atresmedia cierra este segundo mes del curso con un sobresaliente, anotando un 13,1% de cuota de pantalla. Arranca el ciclo con constancia. Supone una subida de 4 décimas respecto a hace un año (12,7%) y se traduce en su mejor octubre de los últimos tres. Tras liderar en las últimas cuatro temporadas de manera consecutiva, Antena 3 ha empezado el curso de manera contundente en los audímetros y sin opciones a sus rivales, ni en septiembre, con el público reincorporándose de las vacaciones, ni en octubre, con los horarios ya instalados para todos.

Y eso que, por un momento, en TVE soñaron con la sorpresa, y lo verbalizaron con veheremencia, para ruido en las redes sociales y precipitarse en datos que no se cumplieron. Soñaron y gastaron. Gastaron mucho dinero. Porque se están poniendo al servicio de RTVE todos los medios económicos disponibles para que la televisión estatal arañe décimas de audiencia y logre el primer puesto a toda costa mientras en el Congreso se habla de ahorrar en costes. RTVE está llevando a enormes desembolsos en eventos deportivos y derechos de fútbol en estos últimos tiempos. Ofreció la pasada Eurocopa y hará lo propio con el próximo Mundial, como el anterior. De lo último, hacerse con toda la Copa del Rey (a falta de la final, que también adquirirá). No hay límites en el desembolso en estos tiempos.

La estrategia de La 1: Polarización y fútbol para subir en audiencia

Jesús Cintora, 'Malas lenguas' / RTVE

Esos partidos de fútbol de la selección explican, junto a la polarización política de su parrilla, ese subida de La 1 en este mes de octubre. Pero la primera cadena de TVE sigue segunda, lejos de Antena 3 , a casi un punto. Pero marca un 12,3% en octubre que supone un incremento de siete décimas con respecto a septiembre y de unos 2 puntos con relación a 2024 antes de que se pusieran en marcha Malas lenguas, Directo al grano, el fichaje de Javier Ruiz para Mañaneros...

En esta nueva temporada, la cúpula de RTVE ha optado como estrategia para ganar audiencia aprovechar la polarización y la crispacion, atestado toda su parrilla y de programas de infoentretenimiento que han hecho de la agistación política una suerte de Sálvame.

Malas Lenguas, Mañaneros, La hora de La , Directo al grano… son nueve horas y media diarias de formatos en La 1 en los que los espectadores se encuentran contenido político, en cada franja.

Si a eso se le suma varios partidos de fútbol y el desfile del Día de la Hispanidad, se comprende la mejora en audiencia de una TVE que, pese a todo, sigue anclada en esa segunda plaza y salvo en verano con eseMundial es improbable que vaya a ocupar el primer puesto. Por mucho ruido de “imparables” que tengan de marchamo.

Telecinco en mínimo, 9,4% en octubre

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'

Telecinco, por su parte, continúa sumida en una profunda crisis de la que parece no ver la luz. Más allá de los brotes verdes de Supervivientes, pocas cosas funcionan en la cadena principal de Mediaset que en octubre anota un pobre 9,4% registrando mínimo histórico mensual, al empeorar el dato del año pasado (9,7%).

En Telecinco prueban y prueban sin dar con la tecla, lo que está permitiendo a RTVE colocarse de manera cómoda en la citada segunda posición por la que no tiene un rival con quien disputar nada.

Y en el duelo La Sexta-Cuatro, Atresmedia vuelve a salir victoriosa. Son ya 52 meses en los que La Sexta (5,9%) se impone a la segunda cadena de Mediaset. Cuatro marca en octubre un 5,8%, una subida de dos décimas con respecto a septiembre que deja esta pugna entre ambas cadenas más caliente que nunca de cara a noviembre.

Nada ha cambiado en este mes de octubre en el que cada cadena se mantiene en la misma posición en la que empezó el curso y en la que acabó la pasada temporada.

Sorprende la fortaleza del liderazgo de Antena 3 que pese a la subida de La 1, no solo no cede terreno, sino que además crece hasta ese 13,1% que es una destacable cifra que habla de hábitos y lealtad de los espectadores.

Sobre ese liderazgo: Antena 3 ha liderado 24 de los 31 días de octubre. Su dominio es arrollador, pues tiene los informativos más vistos de toda la televisión con diferencia, la serie más vista y los programas más vistos.

Y la guinda del pastel con El Hormiguero, que cada día abre más espacio con La Revuelta. Con un 15,9% y 1.903.000 espectadores de media, el programa de Pablo Motos marca en octubre su mejor dato mensual desde hace más de un año.

Sube 1,2 puntos con respecto a octubre de 2024 y es el programa no informativo más visto de toda la televisión, líder absoluto del prime time. Ylos informativos de sobremesa y noche de Antena 3 a su vez son los más vistos. En esta última semana del mes El Hormiguero ha promediado un 17,1% frente al 12,1% de La Revuelta, lo que le lleva ya a una distancia histórica de cerca de 5 puntos. En la batalla nocturna, en la franja que va desde las ocho de la tarde, con el arranque de Pasapalabra, hasta el final de El Hormiguero, al filo de las once de la noche, Antena 3 tiene el bloque más sólido de toda la televisión en España y es la base de ese excelente 13,2% con el que se planta en el mes de noviembre, de cara a las semanas de más consumo.