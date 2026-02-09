'Cuéntame cómo pasó' regresa a TVE este año por un buen motivo, un epílogo

El barrio de San Genaro se prepara para abrir sus puertas una última vez. La productora Ganga saca adelante un epílogo de su serie emblemática, tras un cuarto de siglo de su estreno en TVE. Y será en La 1 donde se puedan ver esos capítulos extra, un epílogo que se convierte en acotencimiento. La noticia saltó durante el photocall de'La fiera, la nueva película de su hijo Miguel Bernardeau, donde la actriz reveló que existe un proyecto en marcha para conmemorar el cuarto de siglo de la serie.

Este regreso no será una temporada al uso, sino un evento especial, un epílogo, dedicado a tantos espectadores que crecieron junto a la serie. "Tenemos un proyecto, Dos capítulos que son homenaje a 25 años", ha revelado Duato a Europa Press. La intérprete de Mercedes Alcántara subrayó que este septiembre se cumple el 25º aniversario del estreno de Cuéntame cómo pasó, un hito que el equipo quiere celebrar como un regalo tanto para los espectadores como para los propios trabajadores que dieron vida a la historia de España. Esta prolongación especial supondrá también el reencuentro de Duato y su marido, el productor de la serie, Miguel Ángel Beranrdeau, con Imanol Arias tras disentir en la resolución de su conflicto con Haciendo y el impago de tributos. Arias llegó a un acuerdo previo y Duato optó por seguir, quedando absuelta de cargos tras afrontar la multa y devolución.

La confirmación de la actriz viene a redefinir los planes que se barajaban sobre un remate a Cuéntame. En marzo de 2025 cobró fuerza la idea de una película producida por Squirrel con Ganga, previsión que ha pasado a ser un capítulo doble, manteniendo la esencia televisiva de la serie y a sus actores principales, sumando por supuesto a María Galiana, la actriz sevillana que era Herminia y que tiene 90 años.

La fecha marcada en el calendario es el 13 de septiembre de 2026. Ese día se cumplirá exactamente un cuarto de siglo desde que los Alcántara entraran por primera vez en los hogares españoles con la llegada de la televisión en blanco y negro y la victoria de Massiel en Eurovisión en aquella primera entrega. La historia se extendió durante 413 episodios repartidos por 23 temporadas. Entre problemas de producción y bajada de audiencia progresiva, aunque durante años fue un filón para TVE, Cuéntame llegó a su final el 29 de noviembre de 2023.

Aquella despedida cerraba las tramas y con el encuentro de toda la familia, incluido Carlos, el hijo menor, a cargo de Ricardo Gómez y que durante toda la serie tuvo la voz en off de Carlos Hipólito.

El Grupo Ganga parece haber encontrado la fórmula para sortear los obstáculos que paralizaron el proyecto meses atrás junto a la productora Squirrel, en cuyos canales en la TDT se reponen las primeras temporadas de Cuéntame cómo pasó.