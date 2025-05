David Leo, el ganador malagueño de 'Pasapalabra', absuelto de delito de malos tratos

La Audiencia Provincial de Málaga ha absuelto al escritor malagueño David Leo García, conocido por su participación en concursos como Pasapalabra, ha sido absuelto de delito de malos tratos a raíz de una denuncia de su ex pareja. También ha sido absuelto de un delito leve de vejaciones a su ex pareja por la denuncia presentada en febrero de 2023. Leo queda libre de la denuncia por la que fue apartado de El Cazador, concurso de La 1 donde participaba como retador de los participantes. Su personaje fue retirado a raíz de conocerse la demanda e incluso no fueron ya emitidas ninguna de las entregas que grabó y que algunas de ellas no salierom al aire.

La sentencia, adelantad por EFEE, desestima el recurso de apelación interpuesto por la expareja y confirma la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 12 de Málaga.

Los hechos se remontan al 3 de marzo de 2023, cuando la entonces pareja, con la que tenía una relación sentimental desde hacía aproximadamente un año y medio, le denunció por malos tratos cuando estaban de viaje.

La letrada de David Leo, Julia Soria Montañez, ha expresado u satisfacción por la decisión judicial ya que, a pesar del daño irreparable que considera que ha sufrido su cliente, ha subrayado que la justicia demuestre que el relato acusatorio no era cierto.

La defensa siempre ha mantenido que su cliente era inocente y ha recordado que, a consecuencia de la denuncia, el programa en el que participaba en ese momento (El cazador) prescindió de sus servicios. La familia del escritor cerró filas proclamando su inocencia. Los magistrados de la Audiencia no aprecian ningún error en la valoración de la prueba practicada en primera instancia que justifique su anulación. Leo ganó casi 1,9 millones de euros en Pasapalabra en el año 2016.